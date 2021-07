Tragedia al liceo Umberto I, muore all’improvviso un 18enne

07/07/2021

Un giovane studente di 18 anni, Gabriele Rizzo, è morto a causa di uno shock anafilattico Frequentava il quarto anno del liceo classico Umberto I di Palermo I funerali oggi pomeriggio a Ventimiglia Tragedia a Palermo. Un ragazzo di 18 anni, Gabriele Rizzo, è morto per uno shock anafilattico. Il giovane studente frequentava il quarto anno del liceo classico Umberto I di via Filippo Parlatore. Compagni e docenti della comunità umbertina ancora non credono a quanto accaduto. Un biglietto già acquistato per Barcellona Un mese fa aveva salutato compagni e professori augurando loro una buona estate e un arrivederci a settembre. Nei programmi di Gabriele, grande appassionato di calcio, e tifoso dell’Inter, un viaggio a Barcellona. Aveva già acquistato il biglietto. I suoi modi garbati e gentili A ricordare Gabriele è Ada Magno, la sua professoressa di Latino, che ieri sui social ha scritto: “Oggi ci ha lasciati, sbigottiti e tristissimi, un nostro allievo di 4 A , Gabriele Rizzo , nel pieno delle sue prospettive e speranze di vita . Da insegnante ho apprezzato il suo garbo, la sua gentilezza , la sua assoluta onestà . Da mamma sono sconvolta , attonita . Ho nelle orecchie il suo “Perché no?” Ed il suo sorriso Franco dell’ultimo giorno di scuola, lunedì 6 giugno, esattamente un mese fa , a proposito del mio invito a leggere ma anche a godersi la vita e ad incontrare una dolce metà . Caro Gabriele, tu da lassù ci guiderai tutti, in primis tuo fratello ed i tuoi cari genitori , ma anche noi, quaggiù, sia compagni che proff., ci diplomeremo insieme e cercheremo di vivere “alla grande” anche per te. Ovunque tu sia , un abbraccio dalla tua prof . ♥️ Un diploma al merito L’intenzione della docente e di una collega è adesso quella di consegnare alla famiglia di Gabriele un diploma al merito, così come avvenuto per un’altra studentessa del liceo Umberto I, Carmela Petrucci, ferita mortalmente nell’ottobre del 2012 dall’ex fidanzato della sorella. Starebbero già arrivando delle donazioni per istituire una borsa di studio in suo onore. I funerali si terranno oggi pomeriggio nella Chiesa Madre di Ventimiglia, paese di origine del padre di Gabriele.

Un mese fa aveva salutato compagni e professori augurando loro una buona estate e un arrivederci a settembre. Nei programmi di Gabriele, grande appassionato di calcio, e tifoso dell’Inter, un viaggio a Barcellona. Aveva già acquistato il biglietto.

A ricordare Gabriele è Ada Magno, la sua professoressa di Latino, che ieri sui social ha scritto: “Oggi ci ha lasciati, sbigottiti e tristissimi, un nostro allievo di 4 A , Gabriele Rizzo , nel pieno delle sue prospettive e speranze di vita . Da insegnante ho apprezzato il suo garbo, la sua gentilezza , la sua assoluta onestà . Da mamma sono sconvolta , attonita . Ho nelle orecchie il suo “Perché no?” Ed il suo sorriso Franco dell’ultimo giorno di scuola, lunedì 6 giugno, esattamente un mese fa , a proposito del mio invito a leggere ma anche a godersi la vita e ad incontrare una dolce metà .

Caro Gabriele, tu da lassù ci guiderai tutti, in primis tuo fratello ed i tuoi cari genitori , ma anche noi, quaggiù, sia compagni che proff., ci diplomeremo insieme e cercheremo di vivere “alla grande” anche per te. Ovunque tu sia , un abbraccio dalla tua prof . ♥️

L’intenzione della docente e di una collega è adesso quella di consegnare alla famiglia di Gabriele un diploma al merito, così come avvenuto per un’altra studentessa del liceo Umberto I, Carmela Petrucci, ferita mortalmente nell’ottobre del 2012 dall’ex fidanzato della sorella.

Starebbero già arrivando delle donazioni per istituire una borsa di studio in suo onore.

I funerali si terranno oggi pomeriggio nella Chiesa Madre di Ventimiglia, paese di origine del padre di Gabriele.