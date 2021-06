Il giovane è morto a Villa Sofia

Il giovanissimo Raffaele Lorè non ce l’ha fatta. I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi. Il 18enne di Santa Margherita Belice è morto nel pomeriggio nella rianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo a seguito delle gravi ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto la sera del 2 giugno sulla strada provinciale che collega il piccolo centro al Porto Palo Menfi.

Il ragazzo, studente al liceo Scientifico ‘Enrico Fermi’ di Sciacca, era insieme a un coetaneo e sedeva nel sedile anteriore accanto all’amico che era al volante di una Fiat Panda.

Cause incidente ancora da accertare

La vettura, per cause ancora da accertarsi, si è scontrata con un altro veicolo che viaggiava nella direzione opposta, sul quale c’erano due donne.

Nell’impatto quattro i feriti

Tutti e quattro sono stati trasportati all’ospedale ‘Giovanni Paolo II’ di Sciacca ed al ‘Vittorio Emanuele’ di Castelvetramo per le cure del caso, ma solo per Raffaele Lorè nella tarda serata è stato necessario il trasferimento all’ospedale ‘Villa Sofià di Palermo per i gravissimi traumi riportati nell’impatto. Le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate, fino al decesso.