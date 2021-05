12 nuovi posti letto

Completato il primo step dei lavori di ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Completati riqualificazione e ampliamento dell’area di degenza breve della medicina d’urgenza.

La prima fase dei lavori

E’ stato completato il primo step dei lavori di ampliamento del Pronto Soccorso dell’ospedale “Villa Sofia”, dell’Azienda ospedaliera “Villa Sofia – Cervello” di Palermo. Grazie al progetto gestito dell’Ufficio Tecnico dell’Azienda palermitana (diretto dall’ing. Vincenzo Di Rosa) e dalla stessa finanziato è stato possibile ultimare la prima parte dei lavori di riqualificazione e ampliamento dell’area di degenza breve della medicina d’urgenza.

12 nuovi posti letto

I nuovi locali sono adiacenti al Pronto Soccorso e a esso collegati da un corridoio percorribile con le barelle. La degenza breve della medicina d’urgenza, che si estende per circa 300 mq complessivi, potrà ospitare 12 posti letto ed è ora allocata al primo piano dell’ex padiglione pediatrico “Biondo” dalla cui ristrutturazione è stata appunto ricavata.

Riapre il centro Pma e il pronto soccorso ostetrico

Lunedì prossimo, 17 maggio, riapriranno il centro di procreazione medicalmente assistita (Pma) degli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello e il pronto soccorso ostetrico anche per le pazienti non Covid. Lo ha annunciato la stessa azienda ospedaliera. Nel dettaglio, verranno riattivati i posti letto dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia per l’assistenza ai pazienti non Covid. In particolare si tratta di 20 posti letto. Vengono, invece, spostati, i posti letto di “Ostetricia e Ginecologia” destinati ai pazienti Covid presso il reparto “Indistinto a indirizzo chirurgico”, al secondo piano del presidio Cervello.