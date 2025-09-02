Tragedia della strada nella notte sotto il ponte di via Belgio lungo la circonvallazione di Palermo, Un giovane di 27 anni ha perso la vita nello scontro fra la sua motocicletta ed un’autovettura. La dinamica dello scontro è ancora d ricostruire.

La vittima

La vittima è Antonio Mazzola, un giovane di 27 anni. Secondo le notizie fino ad ora disponibili stava viaggiando sulla su moto, una Kawasaki di colore bianco, quando, nel sottopasso di via Belgio, è entro in collisione con un’autovettura. Ignoto, fino ad or,a il motivo dell’incidente.

L’incidente si è verificato intorno alle 3 della scorsa notte. I veicoli coinvolti nello schianto sarebbero, complessivamente, tre. L’allarme è scattato immediatamente e, grazie anche all’assenza di traffico in piena notte, i soccorsi sarebbero arrivati velocemente. Sul posto si sono precipitate tre ambulanze ma per il giovane non c’è stato niente da fare mentre altre due persone sono state soccorso ma avrebbero riportato ferite non gravi.

Il sottopasso chiuso per buona parte della notte

Il sottopasso di via Belgio è stato chiuso alla circolazione in entrambi i sensi di marcia anche se l’incidente è avvenuto nella corso in direzione Catania. la corsia opposta è stata utilizzata per i soccorsi e per la sosta dei mezzi delle forze dell’ordine intervenuti.

Dopo il trasporto dei feriti e la constatazione del decesso della vittima, la corsia non coinvolta nell’incidente è stata riaperta al traffico ma quella in direzione Catania è rimasta chiusa per i rilievi