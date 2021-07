il fatto

Un uomo di 58 anni è morto a Petralia Soprana in contrada Mandarini. Era insieme ad un amico a raccogliere verdura e rosmarino quando è precipitato in un dirupo.

L’intervento con l’elicottero

Sta intervenendo il personale del soccorso alpino con l’elicottero della polizia per recuperare il corpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Indagini in corso

Le informazioni sono ancora frammentarie. Non si conoscono ancora le generalità del 58enne morto oggi.

Un incidente simile a Lipari

Un mese fa un uomo è morto a Lipari precipitando in una scarpata dall’Osservatorio, uno dei luoghi più panoramici dell’isola, dove si era recato per fare delle foto. Probabilmente ha perso l’equilibrio ed è rotolato giù per almeno cento metri. Alcuni vacanzieri avevano dato l’allarme. I vigili del fuoco hanno provato a raggiungere l’uomo in una zona impervia, in un’operazione durata circa due ore e viste le difficoltà è intervenuto anche un elicottero che ha recuperato il corpo senza vita. La vittima è un uomo di 45 anni, A.T., eoliano. Pare che non ci siano testimoni dell’incidente: l’uomo era solo e soltanto dopo alcuni turisti hanno avvistato il corpo nella scarpata. I carabinieri hanno avviato indagini.

