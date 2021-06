Un diciassettenne residente a Santa Teresa di Riva ma originario della Costa d’Avorio, è precipitato intorno all’una della notte, con il proprio scooter, in un burrone tra i tornanti di via Roma, a Taormina. Il giovane è stato soccorso dai vigili del fuoco di Catania che per il soccorso hanno utilizzato l’elicottero AB 412. Il ragazzo, imbracato dopo le prime cure, è stato poi trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove e’ ricoverato in gravi condizioni.

Sono anche intervenuti personale della Squadra alpino fluviale (Saf) del comando provinciale di Messina, del

Distaccamento di Taormina e personale Sspr di Palermo, oltre alle forze dell’ordine.

Ieri incidente ad un motociclista alla Favorita di Palermo

Un altro grave incidente l’altro ieri notte alla Favorita a Palermo. Un motociclista alla fine del lungo rettilineo che porta a Palermo è finito contro un albero.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi e il motocilista è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia.

E’ ricoverato al Trauma Center. Il primo a soccorrerlo un altro giovane a bordo di una moto che si è fermato e ha chiamato i soccorsi.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso in codice rosso.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale della sezione infortunistica.

Il giorno prima la morte a Palermo di un giovane di Santa Margherita

Il giovanissimo Raffaele Lorè non ce l’ha fatta. I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi. Il 18enne di Santa Margherita Belice è morto nella rianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo a seguito delle gravi ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto la sera del 2 giugno sulla strada provinciale che collega il piccolo centro al Porto Palo Menfi.

Il ragazzo, studente al liceo Scientifico ‘Enrico Fermi’ di Sciacca, era insieme a un coetaneo e sedeva nel sedile anteriore accanto all’amico che era al volante di una Fiat Panda.

Nell’impatto quattro i feriti

Tutti e quattro sono stati trasportati all’ospedale ‘Giovanni Paolo II’ di Sciacca ed al ‘Vittorio Emanuele’ di Castelvetramo per le cure del caso, ma solo per Raffaele Lorè nella tarda serata è stato necessario il trasferimento all’ospedale ‘Villa Sofià di Palermo per i gravissimi traumi riportati nell’impatto. Le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate, fino al decesso.