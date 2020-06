Poteva essere una tragedia. E’ quello che pensa chiunque abbia assistito all’incidente occorso questa mattina ad un elicottero che stava lavorando alla messa in posa di sistemi di sicurezza sul costone roccioso che sovrasta l’abitato di Collesano.

L’elicottero ha urtato la parete rocciosa dopo che una delle pale dell’elica è andata a cozzare contro qualcosa ed è precipitato al suolo dopo una spaventosa carambola contro la stessa parete

All’ospedale Giglio di Cefalù è stato trasportato solo il pilota. L’unico a bordo dell’elicottero che stava lavorando all’appalto per il consolidamento del costone roccioso di Collesano. Inizialmente ai soccorritori sembrava che fossero due a bordo del mezzo. Nel luogo della sciagura c’erano anche due operai dell’impresa rimasti miracolosamente illesi. Il pilota è sotto osservazione. L’uomo è stato sottoposto ad una Tac. Secondo i medici non è in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Cefalù coordinati dalla procura di Termini Imerese.

“È stato un miracolo. La croce che sovrasta il costone roccioso in via Isnello ha protetto tutti” dice il sindaco di Collesano Giovanni Meli. “La pala dell’elicottero che ha sbattuto sul costone roccioso è schizzata come un proiettile sulle abitazioni in paese. Anche alcuni residenti hanno visto passare pezzi dell’elicottero sulle case. Se non ci sono state vittime è stato solo un miracolo. Sul luogo della sciagura c’erano tre persone: due operai e il pilota. Nessuno di loro è in pericolo di vita: anzi i due operai sono illesi. Solo il pilota si trova in ospedale per accertamenti – aggiunge il sindaco – L’appalto per il consolidamento del costone roccioso era stato aggiudicato ad una ditta ed era finanziato con fondi europei. Da qualche giorno l’impresa aveva iniziato i lavori”.

Le indagini sull’accaduto saranno condotte dai carabinieri con il supporto dei Vigili del Fuoco.Sarà necessario recuperare i rottami del mezzo, operazione che richiederà, però, del tempo