Il fratellino di 9 anni, coinvolto nell’incidente sulla Palermo Mazara del Vallo è in gravissime condizioni, Dall’ospedale era arrivata la notizia che il piccolo era deceduto. Il piccolo era stato trasportato in neuro rianimazione all’ospedale Villa Sofia e si trova ancora vivo in condizioni grvissime.

Fabio Provenzano sta per essere trasferito al Trauma Center sempre a Villa Sofia. Su Facebook Fabio ha postato un video mentre si trova alla guida.

Si vede la sua faccia poi tutto nero e nulla più. Nello stesso incidente è morto anche l’altro figlio Francesco Provenzano di 13 anni.

Si tratta della seconda immane tragedia in Sicilia in due giorni dopo i cuginetti di Vittoria tranciati da un suv uno dei quali è morto e l’altro lotta per la vita