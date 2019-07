Una chiesa stracolma di gente stasera a Vittoria per la veglia di preghiera per i due cuginetti falciati ieri sera da un Suv in pieno centro storico. Il parroco don Angelo Cascone ha pregato per l’anima di Alessio, morto sul colpo nel tragico impatto di ieri sera ma anche per Simone che lotta disperatamente per restare in vita in un letto di ospedale.

Alla veglia era presente uno dei tre commissari prefettizi che reggono attualmente il comune di Vittoria: Gaetano D’Erba. Intanto sono stati fissati i funerali di Alessio che terranno domenica alle ore 10.30 nella chiesa di San Giovanni Battista e verranno celebrati dal vescovo di Ragusa, Carmelo Cuttitta.

Non riescono neanche a piangere intanto i genitori del piccolo Alessio. Distrutti dal dolore. Sono seduti su due sedie

dell’ospedale di Vittoria davanti alla sala mortuaria dove è stato ricomposto il corpicino di Alessio. I genitori di Alessio non hanno lacrime, sembrano due automi, inconsapevoli quasi della tragedia che li ha colpiti.

La madre di Alessio rivela un particolare agghiacciante: ‘Dopo l’incidente e vedendo mio figlio steso a terra sul marciapiede, cercavo un telefonino per chiamare il 118, l’ho strappato dalle mani di un uomo che non conoscevo, era l’assassino di mio figlio, ma io non lo sapevo’.