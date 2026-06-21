Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Alia, nel Palermitano. A perdere la vita è stato Giuseppe Maria Granata, un uomo di soli 30 anni, rimasto vittima di un fatale fuoristrada mentre si trovava alla guida di un quad.

Il dramma in contrada Gurfa

Il tragico evento si è verificato lungo la strada statale Palermo-Agrigento, precisamente in contrada Gurfa. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, il trentenne si trovava a bordo del veicolo a quattro ruote quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Il quad si è ribaltato nei pressi della carreggiata, travolgendo l’uomo e non lasciandogli scampo.

L’intervento dei soccorsi e le indagini

I sanitari del 118, allertati immediatamente dopo l’impatto, sono giunti tempestivamente sul luogo del sinistro con un’ambulanza. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del trentenne, causato dai gravissimi traumi riportati nel ribaltamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità nel tratto stradale interessato. I militari dell’arma hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire i motivi che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

Cancellato l’evento dedicato al Solstizio d’Estate

La manifestazione in programma il 20 e 21 giugno, organizzata da BCsicilia, dal Comune di Alia, dall’Associazione Minosse e da Faro Convention, con il patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni culturali, è stata sospesa subito dopo la notizia della morte del giovane.

Una scelta dettata dal rispetto verso la famiglia e verso una comunità che, da un momento all’altro, si è ritrovata a piangere uno dei suoi figli più giovani invece di festeggiare l’arrivo dell’estate tra le suggestive grotte.

Il cordoglio di BCsicilia al sindaco Guccione

Ad annunciare lo stop al programma culturale è stata una nota inviata al sindaco Antonino Guccione dai vertici di BCsicilia. “Desideriamo esprimere il più profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa del giovane Giuseppe Granata”, hanno scritto la presidente di Alia Elisa Chimento e il presidente regionale Alfonso Lo Cascio.

Nel testo si legge come la notizia abbia colpito duramente proprio chi, in quelle stesse ore, stava lavorando all’organizzazione delle iniziative del Solstizio. Di fronte al lutto, hanno spiegato i due presidenti, ogni evento culturale perde il suo significato di festa, lasciando spazio al silenzio e alla solidarietà verso chi soffre.

Il dolore di un’intera comunità

L’associazione ha voluto ribadire la propria vicinanza non solo ai familiari, ma a tutta Alia, definendo la cancellazione del programma un gesto “doveroso” verso chi oggi vive il lutto per la perdita di un giovane del paese.