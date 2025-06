Drammatico incidente sulla statale di Campofelice di Roccella, nei pressi della stazione di servizio Eni: c’è un morto. Nel violento impatto frontale sono rimasti coinvolti una Fiat 500 e un ciclomotore. Purtroppo, per il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 61 anni, non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Altri incidenti mortali nella provincia

Incidente mortale sulla statale 113. Francesco Frisco, studente, ha perso il controllo della sua auto Hyundai Athos ed è finito contro un muro. L’incidente tra Bagheria e Ficarazzi. Il giovane ha perso il controllo della vettura che è finita nei pressi di un mobilificio. Il giovane è stato trovato in condizioni gravissime ed è stato trasportato all’ospedale Civico, dove è poco dopo deceduto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Bagheria.

Il sindaco, Giovanni Giallombardo, ha condiviso il suo cordoglio tramite i social: “A nome mio, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, desidero esprimere il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane Francesco Frisco”.

“In momenti così dolorosi, non esistono parole sufficienti a colmare il vuoto lasciato da una perdita tanto prematura quanto ingiusta. Ci stringiamo con affetto sincero alla famiglia – conclude il primo cittadino – agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene a Francesco, condividendo il loro dolore”.

Incidente mortale a Pasqua, muore a Bagheria giovane di 25 anni

Incidente mortale a Pasqua . Un giovane di 25 anni, Andrea Santalucia, è morto per le conseguenze dello scontro tra il suo scooter e un auto in via Filippo Buttitta. L’incidente è avvenuto nella tarda serata all’incrocio con via Leoncavallo. L’impatto tra la Lancia Y e la Honda Sh è stato violento. Pare la possibile causa sia stata una mancata precedenza ma la dinamica non è chiara. Lo scooter dopo l’urto è finito a diversi metri di distanza dal punto di impatto.

A terra c’era molto sangue e il casco del motociclista è finito sotto l’auto. Sul posto i carabinieri di Bagheria che hanno circoscritto l’area dell’incidente per i rilievi.

Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi ed è stato trasferito con un’ambulanza del 118 al Civico, dove è deceduto. Una delle prime ad arrivare sul luogo dell’incidente è stata la sorella della vittima che ha visto il corpo del a terra. A guidare l’auto una ragazzi di 21 anni T.S. anche lei di Bagheria.