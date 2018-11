all'incrocio con Corso Calatafimi

Violento scontro nella notte fra due autovetture lungo la circonvallazione di Palermo all’incrocio con Corso calatafimi.

Per cause che dovranno essere accertate in seguito la collisione è avvenuta fra una Smart e una Fiat Punto. la prima sembra stesse svoltando su Viale Regione proveniente dalla parte alta di Corso Calatafimi, l’altra, invece, l’avrebbe colpita in pieno provenendo dalla parte bassa di Corso calatafimi.

Di fatto nell’urto il conducente della smart ha perso il controllo del suo mezzo. L’auto, dopo una carambola, si è ribaltata finendo la propria corsa sui binari del tram.

Ad avere la peggio è stato proprio il conducente della smart, C.F dei 29 anni, che è stato estratto dalle lamiere della sua auto da una squadra dei vigili del fuoco. Un’ambulanza del 118 lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Civico, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Fertio anche il conducente della Fiat Punto A.F. di 24 anni, che è stato trasportato all’ospedale Policlinico per ferite giudicate, comunque, lievi.