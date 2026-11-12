Arriva una svolta decisiva per il potenziamento del sistema tranviario del capoluogo siciliano. La Regione Siciliana ha concesso il via libera definitivo al progetto per la realizzazione della nuova Linea D del tram e del relativo parcheggio di interscambio al Foro Italico.

La firma sul Paur e l’iter amministrativo

A sbloccare ufficialmente l’opera è stato l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, che ha firmato il decreto di rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) in favore del Comune di Palermo. Il via libera giunge al termine di un lungo e articolato iter istruttorio, conclusosi dopo l’acquisizione di tutti i pareri tecnici previsti dalla normativa.

Il collegamento tra Bonagia e la Stazione Centrale

La nuova tratta rappresenta un tassello strategico per la viabilità cittadina, poiché consentirà di collegare direttamente il popoloso quartiere di Bonagia con il nodo ferroviario della Stazione Centrale, integrandosi con la realizzazione dell’area di sosta dedicata all’interscambio modale nei pressi del Foro Italico.

Le parole dell’assessore Giusi Savarino

Soddisfazione per il traguardo raggiunto è stata espressa dall’esponente della giunta Schifani, che sottolinea l’impatto positivo dell’infrastruttura sulla vivibilità urbana: «È un provvedimento importante, perché consente di accelerare l’iter progettuale di un’infrastruttura molto attesa, la linea tranviaria che collegherà la zona di Bonagia di Palermo con il nodo ferroviario e centrale».

“La realizzazione di questa nuova tratta – conclude Savarino – potrà contribuire a ridurre la pressione del traffico veicolare nelle aree centrali, favorendo una migliore organizzazione degli spostamenti e una riduzione delle emissioni di CO2 in un’ottica di mobilità sostenibile”.

Lo stato dell’arte delle altre linee: tra cantieri avviati e progettazioni esecutive

L’autorizzazione per la tratta D si inserisce nel più ampio piano di estensione della rete tranviaria cittadina, che procede su più fronti con cronoprogrammi differenziati. Sul piano operativo, i riflettori sono puntati sulla Tratta C (che unisce la Stazione Centrale a viale Regione Siciliana passando per corso Tukory e via Ernesto Basile), dove le attività preliminari e sui sottoservizi hanno già aperto la strada ai cantieri principali, il cui completamento è stimato nell’arco di circa tre anni.

A fine settembre, inoltre, l’amministrazione comunale ha ufficialmente consegnato all’associazione temporanea di imprese appaltatrice l’incarico per la progettazione esecutiva delle tratte “A nord” e “B”. La prima prevede un anello di 5,3 chilometri dall’area di Villa Sofia, mentre la seconda collegherà piazzale Einstein e la stazione Notarbartolo fino a piazza Giachery: secondo il cronoprogramma di Palazzo delle Aquile, dopo i tempi tecnici per la consegna degli elaborati e l’acquisizione dei pareri, i lavori su queste due direttrici partiranno tra agosto e settembre 2027.

Più articolato il percorso per le restanti direttrici della nuova rete – le linee E1, E2, F e G, destinate a spingersi verso la zona nord fino allo Zen, Mondello e Sferracavallo e lungo l’asse via Crispi-Foro Italico – che restano legate all’iter tecnico-amministrativo e alla copertura finanziaria dei singoli lotti funzionali