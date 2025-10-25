Indagini in corso

È morto all’Ospedale dei Bambini di Palermo il bambino di dieci anni che ieri era caduto dal balcone della sua abitazione, al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani.

Le circostanze dell’incidente non sono ancora del tutto chiare. Il piccolo era stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale, dove era stato ricoverato in gravi condizioni.

Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia di Stato.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri. Un tonfo improvviso ha spezzato il silenzio del quartiere. Diversi testimoni raccontano di aver visto il bambino precipitare dal balcone e schiantarsi sull’asfalto. Una scena drammatica, difficile da dimenticare.

Nel giro di pochi minuti, il cortile si è riempito di persone in lacrime. Sul selciato, il corpo del piccolo Alessandro, che mostrava ancora deboli segni di vita. Le urla, la disperazione, la corsa della madre giù per le scale, mentre qualcuno chiamava il 118 chiedendo con urgenza l’arrivo di un’ambulanza.

Dopo le prime cure ricevute nell’area d’emergenza dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, il bambino è stato stabilizzato e trasportato in ambulanza all’aeroporto di Birgi, da dove è stato trasferito in elisoccorso a Palermo. Le sue condizioni erano da subito apparse molto gravi.

Sulla dinamica dell’accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul posto per ricostruire con precisione ciò che è successo.