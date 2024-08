Tensione in tarda mattinata al consiglio Comunale di Palermo sul tema della trascrizione dei figli delle famiglie omogenitoriali. Durante la seduta, il capogruppo di Fratelli d’Italia Giuseppe Milazzo, è intervenuto contro la mozione presentata dal comitato Esistono i diritti transpartito, dichiarando che prima delle trascrizioni dei bambini delle coppie omogenitoriali, ci sono problemi più urgenti come quello dei rifiuti a Palermo. Un’argomentazione che, secondo molti, banalizza il tema dei diritti.

Scintille tra Milazzo e D’Amico

“Opinione rispettabile, opinabile, probabilmente non condivisibile ma certamente rispettabile,” ha dichiarato Gaetano D’Amico. Tuttavia, il dibattito si è acceso quando Milazzo si è rivolto all’assessore Fabrizio Ferrandelli, tra i firmatari della mozione e sostenitore del comitato “Esistono i diritti”. Milazzo ha infatti minacciato: “Assessore, se tu voti questa mozione, faccio saltare il tavolo di maggioranza”.

A questa affermazione, D’Amico è insorto gridando in maniera non violenta: “Consigliere Milazzo, Lei è un ricattatore. Lei sta ricattando l’assessore Ferrandelli.” In seguito a questa protesta, D’Amico è stato allontanato dall’aula.

D’Amico ha spiegato che la sua espulsione dall’aula è stata un atto per evitare discussioni sui diritti e soprattutto sulla mozione presentata dai consiglieri aderenti al Comitato. “Pertanto, è stato un atto che non mi ha permesso di poter continuare a promuovere la mozione per l’adozione dei figli delle famiglie omogenitoriali,” ha aggiunto.

L’incidente evidenzia le tensioni esistenti all’interno del Consiglio Comunale di Palermo e la continua lotta per il riconoscimento dei diritti delle famiglie omogenitoriali. Il comitato “Esistono i diritti traspartito” continua a battersi per una società più inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti i cittadini.

Gaetano D’Amico, presidente del comitato “Esistono i diritti traspartito”, si era recato questa mattina al Consiglio Comunale di Palermo insieme agli altri componenti del comitato, tra cui Eleonora Graziano, Antonino Martorana e Monica Bracco, per sostenere la mozione comunale proposta dal comitato. “Il consigliere comunale Milazzo – si legge nella nota del comitato Esistono i diritti transpartito – si dice che abbia preparato oltre 200 Emendamenti contro la mozione comunale proposta dal comitato sulle trascrizioni dei figli delle famiglie omogenitoriali”.

La mozione è stata presentata lo scorso anno

La mozione, che riguarda le trascrizioni dei figli delle famiglie omogenitoriali, è stata presentata nel mese di agosto del 2023. Dopo dieci rinvii e diverse conferenze dei capigruppo, che ogni volta stabilivano una pseudo data, la mozione è stata finalmente portata in aula oggi, dopo un anno.