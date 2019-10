Primo firmatario è il capogruppo Tommaso Calderone

I Gruppi di azione locale (Gal) vengano riconosciute come Agenzie di sviluppo locale. Lo chiede il gruppo parlamentare all’Ars di Forza Italia. I Gal nascono per promuovere l’innovazione nelle aree rurali del nostro territorio. In Sicilia ne esistono 23. Sebbene di natura giuridica di diritto privato, sono configurati come Consorzi tra Enti Locali.

Per questo motivo, con il disegno di legge appena depositato Forza Italia chiede che, in linea con la normativa europea, i Gal siano riconosciuti come organismi intermedi di diritto pubblico. In quanto tali sarebbero equiparati a delle vere e proprie Agenzie di sviluppo territoriale, alle quali sarà possibile delegare il ruolo di enti gestori di siti di interesse naturalistico, archeologico e culturale. Il capogruppo di Forza Italia all’Ars Tommaso Calderone è primo firmatario del disegno di legge che ha comunque visto il coinvolgimento di tutto il gruppo parlamentare.

“Con tale finalità dunque – afferma il parlamentare – il disegno depositato intende incentivare la promozione sociale, occupazionale ed economica delle aree locali, attraverso la valorizzazione dei sistemi produttivi e culturali, in sinergia con le strategie previste dai Fondi strutturali e di investimento europeo. Sono fiducioso che tale riconoscimento sarà per i Gal uno stimolo a supporto delle imprese e degli enti che vorranno accedere ai finanziamenti comunitari, attraverso un concetto di rete tra attori pubblici e privati capaci di investire sul territorio”.