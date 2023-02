I carabinieri della Compagnia di Carini hanno arrestato una coppia di pensionati di 69 e 66 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due sono stati bloccati durante un normale controllo stradale sulla statale 113 ad Isola delle Femmine (Pa). Dall’auto arrivava un fortissimo odore di marijuana.

Nel corso del controllo sotto le coperte nei sedili posteriori sono stati trovati mezzo chilo di hashish, 200 grammi di marijuana e 1200 euro in banconote.

Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per i due anziani gli arresti domiciliari. Sequestrata la droga che sarà analizzata e il denaro.

L’operazione del giorno prima nel catanese

Armi, droga e munizioni in una stalla tra fieno e animali. Nascondigli che però non sono serviti ad ingannare i carabinieri che hanno scoperto tutto. L’operazione in una stalla di Catania dopo una segnalazione anonima.

L’attività congiunta

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno portato avanti il blitz. Con loro i colleghi dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e il nucleo cinofili di Nicolosi. Arrestati in flagranza due catanesi di 19 e 29 anni, già conosciuti dalle forze dell’ordine. Nella loro disponibilità una stalla dove erano custoditi armi e droga. Le accuse sono a vario titolo di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione e detenzione abusiva di arma e munizionamento. I militari avevano ricevuto una segnalazione telefonica anonima in cui si indicava proprio questa stalla in via Monterotondo nel quartiere Picanello.

La perquisizione in casa del 19enne

La successiva perquisizione nell’abitazione del 19enne in via Donizetti, inoltre, ha consentito ai militari di rinvenire altre 7 dosi di marijuana. Era state singolarmente confezionate per la vendita al dettaglio. La pistola rinvenuta sarà inviata al Ris di Messina per i necessari esami di laboratorio, al fine anche di verificarne il suo eventuale utilizzo. L’autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti disponendo per il 29enne la custodia cautelare nel carcere catanese di piazza Lanza.