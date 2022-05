si terrà il 13 maggio a palermo

Venerdì 13 Maggio 2022, alle 09,30, il Presidente dell’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Palermo, Michele Magistro, presenterà la pubblicazione “In Treno, viaggiando verso il futuro. L’Associazione DLF di Palermo, ieri ed

oggi”.

I partecipanti alla presentazione del volume

La presentazione avrà luogo nella Sala congressi dell’Hotel Villa D’Amato, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture del Governo Draghi, Giancarlo Cancelleri, del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, del Commissario Straordinario per la Velocizzazione della Rete Ferroviaria in Sicilia, ingegnere Filippo Palazzo e del vice presidente Associazione DLF Nazionale, Gennaro Avagliano che concluderà il meeting.

Le dinamiche socio culturali del XX secolo e l’evoluzione del sistema trasporti

Il lavoro mette in risalto la stretta correlazione tra le dinamiche socio culturali che hanno caratterizzato il XX

secolo italiano e l’evoluzione del sodalizio dagli anni ’20 ai nostri giorni, nel contesto delle trasformazioni e

dei processi di modernizzazione che hanno attraversato la Sicilia. Modera la Dott.ssa Fiorella Friscia.

Cos’è il Dopolavoro Ferroviario

Il Dopolavoro Ferroviario (DLF) è oggi una delle più importanti associazioni italiane nel settore del tempo libero. Presente in moltissime città con 102 Associazioni DLF territoriali, propone un’offerta di servizi moderna e concorrenziale che spazia dalle iniziative sociali ed assistenziali a quelle culturali, formative, ricreative, turistiche e sportive dilettantistiche.

Circa 90mila iscritti in tutta Italia

Grazie alla varietà e alla qualità delle sue proposte, all’ampia dimensione organizzativa e ai circa 90.000 iscritti, il DLF rappresenta nel complesso una realtà unica, aperta a tutti i cittadini, che si colloca ai primi posti tra le strutture del tempo libero del nostro Paese.

102 associazioni territoriali

Il DLF, dotato di propria personalità giuridica, opera in base alla legge 460/97 (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) ed è costituito dall’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, struttura centrale con sede a Roma, e dalle 102 Associazioni DLF territoriali.

L’associazione promuove progetti di solidarietà e formazione

L’Associazione Nazionale DLF coordina le sedi territoriali nella promozione e gestione delle attività dedicate al tempo libero, stipula convenzioni valide per tutti i soci e promuove progetti di solidarietà e di formazione. Tra i suoi obiettivi rientrano anche il sostegno alla diffusione della cultura ferroviaria (punto di forza il progetto Scuola Ferrovia) e delle iniziative concordate dal Gruppo FS Italiane con le Organizzazioni Sindacali per i ferrovieri in servizio, in pensione e i loro familiari.

In modo analogo operano le Associazioni DLF territoriali, offrendo ai propri soci convenzioni a livello locale (musei, teatri, eventi o altro), manifestazioni e iniziative di solidarietà e di formazione.

Numerose sedi sociali e oltre 200 impianti sportivi

Il DLF gestisce un patrimonio costituito da beni concessi in uso dal Gruppo FS e di immobili acquistati. La parte più significativa è rappresentata dalle sedi sociali, dagli oltre 200 impianti sportivi, dai bar, dalle numerose aree verdi attrezzate, dalle case per ferie, dai cinema, dai teatri e persino da un osservatorio astronomico (Rimini). Per accrescere attrattività e competitività dell’offerta di servizi, numerosi di questi immobili sono stati via via risanati e valorizzati dalle Associazioni DLF territoriali con la collaborazione di FS e interventi di autofinanziamento.