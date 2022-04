la presentazione il 29 aprile a palermo

L’Associazione DLF di Palermo consegna alla memoria la sua storia.

Nel suggestivo scenario della Chiesa di S. Mattia dei Crociferi, via Torremuzza, a Palermo , venerdì 29 Aprile alle ore 9,30, sarà presentata la pubblicazione ” In Treno, verso il futuro. L’Associazione DLF di Palermo, ieri e oggi”.

Gli interventi previsti

Introduce il percorso narrativo il Presidente dell’Ass.DLF Palermo, Michele Magistro, condividono l’evento l’On. Giancarlo Cancelleri, Sottosegretario Ministero Trasporti ed Infrastrutture, il Sindaco della Città di Palermo, Prof. Leoluca Orlando, il Direttore Rete Ferroviaria Italiana Sicilia, Ing. Carmine Rogozzino e il Direttore di Trenitalia, Ing. Vincenzo Pullara. Concluderà l’incontro il Presidente dell’Ass.DLF Nazionale Dott. Giuseppe Tuscano.

L’evoluzione tecnico-culturale del sistema trasporti

Appuntamento di grande rilevanza per la storia del costume e dell’evoluzione tecnico-culturale del sistema trasporti di cui il sodalizio è ancora oggi espressione, interpretando nella sua vicenda secolare trasformazioni sociali e processi di integrazione del Paese.

Modera il giornalista Manlio Viola.

Cos’è il dopolavoro ferroviario

Il Dopolavoro Ferroviario (DLF) è oggi una delle più importanti associazioni italiane nel settore del tempo libero. Presente in moltissime città con 102 Associazioni DLF territoriali, propone un’offerta di servizi moderna e concorrenziale che spazia dalle iniziative sociali ed assistenziali a quelle culturali, formative, ricreative, turistiche e sportive dilettantistiche.

Circa 90mila iscritti in tutta Italia

Grazie alla varietà e alla qualità delle sue proposte, all’ampia dimensione organizzativa e ai circa 90.000 iscritti, il DLF rappresenta nel complesso una realtà unica, aperta a tutti i cittadini, che si colloca ai primi posti tra le strutture del tempo libero del nostro Paese.

102 associazioni territoriali

Il DLF, dotato di propria personalità giuridica, opera in base alla legge 460/97 (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) ed è costituito dall’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, struttura centrale con sede a Roma, e dalle 102 Associazioni DLF territoriali.

L’associazione promuove progetti di solidarietà e formazione

L’Associazione Nazionale DLF coordina le sedi territoriali nella promozione e gestione delle attività dedicate al tempo libero, stipula convenzioni valide per tutti i soci e promuove progetti di solidarietà e di formazione. Tra i suoi obiettivi rientrano anche il sostegno alla diffusione della cultura ferroviaria (punto di forza il progetto Scuola Ferrovia) e delle iniziative concordate dal Gruppo FS Italiane con le Organizzazioni Sindacali per i ferrovieri in servizio, in pensione e i loro familiari.

In modo analogo operano le Associazioni DLF territoriali, offrendo ai propri soci convenzioni a livello locale (musei, teatri, eventi o altro), manifestazioni e iniziative di solidarietà e di formazione.

Numerose sedi sociali e oltre 200 impianti sportivi

Il DLF gestisce un patrimonio costituito da beni concessi in uso dal Gruppo FS e di immobili acquistati. La parte più significativa è rappresentata dalle sedi sociali, dagli oltre 200 impianti sportivi, dai bar, dalle numerose aree verdi attrezzate, dalle case per ferie, dai cinema, dai teatri e persino da un osservatorio astronomico (Rimini). Per accrescere attrattività e competitività dell’offerta di servizi, numerosi di questi immobili sono stati via via risanati e valorizzati dalle Associazioni DLF territoriali con la collaborazione di FS e interventi di autofinanziamento.