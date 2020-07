Trasporto aereo, Alitalia annuncia incremento voli da Catania e Palermo per Milano

02/07/2020

Cresce il numero dei voli Alitalia sulla Sicilia. “Da oggi – si legge in una nota – la Compagnia incrementa le frequenze da Catania e Palermo per Milano che passano cosi’ da 4 a 6 al giorno (fra andate e ritorni). Su queste tratte Alitalia aggiungera’ ai servizi gia’ operativi un volo da Catania che partira’ per Malpensa alle 7:50 e uno da Palermo alle 15:30, mentre i collegamenti addizionali da Milano Malpensa decolleranno alle 13:05 per Palermo e alle 20:40 per Catania”. Prosegue la nota: “Complessivamente sia su Catania che su Palermo Alitalia offrira’ a luglio 10 voli al giorno (fra andate e ritorni) con Roma e 6 con Milano. Inoltre, a partire da sabato 4 luglio la Compagnia riprendera’ i collegamenti stagionali estivi con Lampedusa e Pantelleria sia da Roma (ogni sabato e domenica) che da Milano (il sabato e la domenica con Pantelleria, la domenica con Lampedusa). Il primo aereo Alitalia da Lampedusa decollera’ per Fiumicino sabato alle 11:10 e nella stessa giornata partiranno i primi servizi da Pantelleria per Roma (alle 19:20) e per Milano Malpensa (alle 20:20). Il primo volo da Lampedusa a Malpensa e’ previsto per domenica 5 luglio alle 12:05”. “I prezzi dei biglietti – conclude la nota – per i voli dalla Sicilia partono da 30 euro a tratta (tasse aeroportuali e bagaglio a mano inclusi). Proprio la compagnia Alitalia, nei giorni scorsi, è stata protagonista delle polemiche relative al caro voli da e per la Sicilia e all’abbandono dell’aeroporto di Trapani in una stagione turistica già gravemente compromessa dal Covid19. “La Sicilia è un’isola che non può restare isolata, deve essere rivisto tutto il sistema del trasporto aereo con politiche mirate sia di carattere logistico che finanziario”. Netta la presa di posizione di Valentina Palmeri e Sergio Tancredi, i due deputati regionali di Attiva Sicilia che hanno sollecitato l’Assemblea Regionale Siciliana a farsi carico di un problema che non può più essere differito.

