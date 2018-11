disponibili da aprile

Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa basata a Palermo, ha pubblicato oggi sul suo sito le nuove rotte per il 2019 da Palermo verso Cagliari e Pescara.

Volotea avvia così la vendita delle 2 nuove rotte per il 2019 da Palermo, disponibili da oggi sul sito della compagnia www.volotea.com o nelle agenzie di viaggio.

Le nuove rotte per Cagliari e Pescara debutteranno ad aprile, entrambe disponibili tutti i lunedì e tutti i venerdì, per un totale rispettivamente di circa 22.600 e 18.200 posti in vendita.

Con questi 2 nuovi voli sale a 26 il numero delle destinazioni collegato da Volotea all’aeroporto Falcone Borsellino, 20 delle quali operate in esclusiva. Dallo scalo palermitano sarà possibile raggiungere, a bordo degli aeromobili del vettore, 10 destinazioni in Italia (Ancona, Bari, Cagliari – novità 2019 -, Genova, Napoli, Olbia, Pescara – novità 2019 -, Torino, Venezia e Verona) e 16 mete all’estero tra Francia (Bordeaux, Tolosa, Strasburgo, Lione, Nizza e Nantes), Spagna (Palma di Maiorca, Ibiza, Malaga e Bilbao), Grecia (Zante, Rodi, Santorini, Corfù e Creta) e Croazia (Spalato).

In totale, Volotea offrirà più di 770.000 posti in vendita a Palermo nel 2019, incrementando la propria capacità di trasporto di 86.000 posti rispetto al 2018.

“Con l’avvio delle vendite di questi nuovi collegamenti da Palermo, i passeggeri siciliani potranno prenotare già da oggi il loro prossimo volo, scegliendo tra un numero ancora maggiore di destinazioni. Siamo orgogliosi di essere la prima compagnia a Palermo per numero di rotte, la maggior parte delle quali sono operate in esclusiva da Volotea” – ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

Volotea ha raggiunto il traguardo dei 20 milioni di passeggeri trasportati dal suo primo volo nel 2012, totalizzando più di 4,8 milioni di passeggeri nel 2017.

Nel 2018, Volotea ha aperto 58 nuove rotte per un totale di 293 collegamenti in 78 medie e piccole destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Albania, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda e Lussemburgo. La compagnia aerea stima di trasportare tra i 5,7 e i 6 milioni di passeggeri nel 2018.

Volotea ha al momento 12 basi operative: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa, Genova, Bilbao, Marsiglia e Atene. Queste ultime 3 sono state recentemente inaugurate nel 2018. La compagnia inaugurerà nel 2019 la sua nuova base a Cagliari.

L’organico Volotea nel 2018 ha superato quota 1.000 dipendenti. Quest’anno la compagnia creerà altri 250 nuovi posti di lavoro per capitalizzare la sua crescita.

Nel 2018 Volotea opererà nel suo network di destinazioni con una flotta di 32 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus A319. Entrambi gli aeromobili, riconosciuti per affidabilità e comfort, dispongono di sedili reclinabili e sono il 5% più spaziosi della media.

L’Airbus A319 è il modello di aeromobile scelto per la futura crescita della compagnia e permetterà un aumento del 20% nella sua capacità di trasporto, consentendo di trasportare 150 passeggeri e di operare rotte più lunghe.

Volotea è stata selezionata dai TripAdvisor Travellers’ Choice 2017 come la migliore compagnia aerea basata in Italia, Francia e Spagna nella categoria “Europe Regional and Low Cost”.