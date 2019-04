La presentazione al Falcone-Borsellino

Torna il volo diretto Palermo-Sharm El Sheikh. Il nuovo servizio partirà da metà luglio con un volo settimanale ogni domenica. La notizia è stata data da Domina durante un incontro con tour operator e agenti di viaggio tenutosi all’Aeroporto Falcone Borsellino con la collaborazione di Gesap.

L’investimento di Domina per la Sicilia non si ferma qui. Il tour operator ha reso noto l’avvio di un collegamento diretto Palermo-Bologna operato da Air Dolomiti che prevede la possibilità per i passeggeri di avere incluso nel prezzo un bagaglio in stiva e uno a mano. Anche Catania sarà collegata con l’Egitto tramite due voli settimanali per Sharm El Sheikh.

“Ci presentiamo con la doppia veste di soggetto che fa incoming e outgoing”, ha detto il Direttore Commerciale Ramon Parisi. “Ospitiamo Domina qui all’Aeroporto di Palermo – ha detto Natale Chieppa, direttore generale di Gesap – perché non fa solo charter con obiettivi di outgoing ma anche operazioni di incoming che migliorano ulteriormente i dati già molto positivi dei flussi per il nostro scalo”.

Tra i presenti anche il Sindaco di Santa Flavia, Salvatore Sanfilippo, che sta portando avanti una stretta collaborazione con il tour operator. “Abbiamo raggiunto il 70 per cento di differenziata – ha detto Sanfilippo -, un buon biglietto da visita per i migliaia di turisti che arrivano a Santa Flavia anche per visitare il Parco Archeologico e la Basilica”.