La Segreteria Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri, USIC Sicilia, rende noto che nelle ultime ore si è svolta una nuova interlocuzione con l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Onorevole Alessandro Aricò, in merito al rinnovo della convenzione che consente la gratuità del trasporto pubblico regionale per le Forze dell’Ordine.

Nel corso del confronto svoltosi con il Capo di Gabinetto Vicario, Bartolo Corallo, e con Giuseppe Maniaci dell’Ufficio di Gabinetto, sono giunte rassicurazioni chiare circa la volontà dell’Assessorato di definire la questione in tempi brevissimi con l’obiettivo di procedere alla proroga della convenzione.

La norma è stata già approvata in Giunta Regionale e trasmessa all’ARS per la definitiva approvazione. USIC Sicilia esprime apprezzamento per la disponibilità e l’attenzione dimostrata da Corallo e da Maniaci che hanno assicurato il massimo impegno affinché la misura possa essere confermata in tempi rapidi.

La gratuità del trasporto pubblico rappresenta infatti non solo un sostegno concreto per gli operatori delle Forze dell’Ordine, ma anche uno strumento utile a rafforzare la presenza del personale in uniforme sui mezzi e nelle stazioni, contribuendo ad accrescere la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Usic Sicilia continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda, confidando che l’impegno manifestato dall’Assessorato possa tradursi rapidamente in un provvedimento concreto nell’interesse del comparto sicurezza e della collettività.

Un ringraziamento particolare all’Assessore Alessandro Aricò per l’attenzione dimostrata alle Forze dell’Ordine.