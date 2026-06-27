3 modalità di erogazione del servizio

La Città Metropolitana di Palermo rafforza il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica, garantendo il servizio di trasporto per gli studenti con disabilità che frequentano gli istituti secondari di secondo grado del territorio.

Con il nuovo regolamento approvato dal Consiglio metropolitano, che disciplina il servizio, l’obiettivo dell’Ente è assicurare concretamente il diritto allo studio, attraverso modalità organizzative più flessibili e in grado di rispondere alle diverse esigenze degli studenti e delle loro famiglie.

Il regolamento prevede tre modalità di erogazione del servizio, consentendo alle famiglie di scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità.

La prima modalità prevede il servizio organizzato tramite i Comuni, con i quali la Città Metropolitana stipula apposite convenzioni affinché provvedano direttamente all’organizzazione del trasporto, garantendo un servizio strutturato e continuativo.

La seconda introduce un contributo economico per il trasporto autonomo: le famiglie che scelgono di accompagnare direttamente i propri figli potranno ricevere un rimborso fino a 40 euro al giorno, calcolato sui giorni di effettiva presenza a scuola. Il contributo sarà erogato con cadenza bimestrale, previa presentazione della documentazione prevista e dell’attestazione delle presenze scolastiche.

La terza modalità prevede l’affidamento del servizio a cooperative sociali ed enti del Terzo Settore accreditati, selezionati attraverso procedure pubbliche e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Direzione generale, con il direttore generale Nicola Vernuccio, e al Settore Politiche sociali della Città Metropolitana per il prezioso lavoro svolto nell’elaborazione di questo regolamento, frutto di un’attenta attività tecnica e amministrativa orientata a rispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni degli studenti con disabilità e delle loro famiglie. Ringrazio, inoltre, il Consiglio metropolitano per aver approvato il provvedimento, consentendo così di dotare l’Ente di uno strumento moderno e flessibile che amplia le possibilità di accesso al servizio di trasporto scolastico. Con questo regolamento rafforziamo il nostro impegno a tutela del diritto allo studio e dell’inclusione, offrendo alle famiglie soluzioni diversificate e più aderenti alle loro esigenze, nella convinzione che una scuola realmente accessibile rappresenti un valore per l’intera comunità. È un ulteriore passo nella costruzione di una scuola sempre più accessibile e di un’amministrazione attenta ai diritti e ai bisogni delle persone più fragili», ha dichiarato Roberto Lagalla, sindaco della Città Metropolitana di Palermo.

Il servizio è rivolto agli studenti con disabilità residenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo, iscritti alle scuole secondarie di secondo grado e impossibilitati a utilizzare autonomamente i mezzi pubblici.

Le domande dovranno essere presentate annualmente entro il 30 giugno tramite l’istituto scolastico frequentato dallo studente. Per l’anno scolastico 2026/2027, in via straordinaria, il termine è fissato al 20 luglio. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione sanitaria e scolastica necessaria ad attestare il diritto al servizio.

Il nuovo sistema punta sulla personalizzazione degli interventi e sulla continuità della frequenza scolastica, offrendo alle famiglie maggiore libertà di scelta tra servizio organizzato e contributo economico, così da rispondere in maniera più efficace alle diverse esigenze.

I costi del servizio saranno riconosciuti esclusivamente in relazione ai giorni di effettiva presenza scolastica, garantendo un utilizzo corretto e trasparente delle risorse pubbliche. La Città Metropolitana assicurerà inoltre controlli periodici sulla qualità, puntualità ed efficienza del servizio, oltre che sulla regolarità della documentazione prodotta.