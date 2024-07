Sarà possibile sino al 15 ottobre prossimo presentare istanza per l’accesso al Servizio Trasporto Scolastico per gli alunni/studenti con disabilità della città di Palermo. Pubblicato l’Avviso con il quale Comune di Palermo e Assessorato alle Attività Sociali del capoluogo si rivolgono agli alunni con invalidità certificata iscritti alle scuole elementari e medie inferiori.

Il servizio

Il servizio sarà a disposizione dei genitori o dei tutori legali dei minori che vorranno avvalersi, presentandone regolare domanda a mezzo mail ai seguenti indirizzi: ufficio@comune.palermo.it – settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it in alternativa è già attivo uno sportello dedicato presso i locali dell’U.O. Interventi per persone con disabilità, in via F. Taormina 1, a Palermo, previo appuntamento telefonico ai numeri 091421491 / 0917409465.

Le parole di Rosi Pennino

“Ancora una volta, questa Amministrazione cittadina e l’Assessorato che ho l’onore di dirigere rispondono per tempo alle esigenze delle fasce più delicate del nostro tessuto sociale cittadino – sottolinea l’Assessore alle Attività Sociali del Comune di Palermo, Rosi Pennino -. Quello del trasporto degli alunni con disabilità è un servizio che deve essere considerato parte fondamentale del riconoscimento del diritto allo studio di tutti i minori”.

Dormitori e assistenza diurna, pubblicato avviso per la gestione

Un ampliamento dei servizi notturni di assistenza alle persone senza fissa dimora, in condizioni di grave marginalità sociale, finiti nel tunnel dell’emergenza abitativa ed economica. È pubblico l’Avviso indirizzato agli Enti del Terzo Settore inscritti al Runts (il relativo registro nazionale) e operanti nell’ambito dell’accoglienza notturna e diurna.

Dovranno essere garantiti, oltre all’accoglienza notturna per i Dormitori di I livello, anche servizi essenziali come pasto serale, doccia, prima colazione, fornitura di indumenti di prima necessità e materiale igienico sanitario, pulizia di lenzuola, coperte, asciugamani.

Relativamente alle attività diurne/laboratoriali, gli Enti potranno offrire la possibilità di apprendere, riattivare, o riacquisire abilità sociali, manuali e occupazionali spendibili in successivi processi di reinserimento sociale. I rimborsi, da assegnare alle associazioni di promozione sociale, associazioni di solidarietà familiare, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato che vorranno accreditarsi, saranno erogati in base alle spese effettivamente sostenute e rendicontate con relativi giustificativi di spesa entro 15 euro per i servizi notturni e 10 euro per i servizi diurni al giorno a persona.