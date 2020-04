Prenota un parcheggio al miglior prezzo

Che sia per piacere o per lavoro, viaggiare aiuta a staccare dalla routine e a cambiare aria. Ma a volte pianificare e organizzare un viaggio può essere un’attività molto stressante e impegnativa.

E per quanto la tecnologia ormai ci venga in soccorso nel rendere tutto più comodo e a portata di click, spesso si corre il rischio di perdersi tra decine di pagine, siti e innumerevoli passaggi che aumentano il grado di confusione e, paradossalmente, complicano non poco la programmazione. Senza contare gli imprevisti che generano perdite di tempo e/o denaro. Quante volte, ad esempio, capita di spendere una fortuna per lasciare l’auto al parcheggio dell’aeroporto o della stazione e, nonostante ciò, non rimanere tranquilli per tutta la durata del viaggio? E’ la tipica apprensione di quando si arriva all’ultimo minuto e si è costretti ad affidarsi al primo parcheggio disponibile sperando che vada tutto bene.

Facciamo l’esempio concreto di un evento piuttosto comune. Vi trovate a Palermo e dovete andare a Milano per lavoro ma nessuno può accompagnarvi in aeroporto. Le alternative sono due. La prima è affidarsi ai bus, però l’idea di sottostare agli orari della compagnia, camminare fino alla fermata e aspettare, non è certamente il massimo. Niente di più scomodo, soprattutto se la fermata si trova a diversi chilometri da casa vostra. E al ritorno avreste una seccatura maggiore. Magari il volo arriva in tarda sera, i bus non partono e iniziate a chiamare un parente o un amico sperando che qualcuno venga a prendervi. La seconda opzione è recarvi in aeroporto con la vostra auto, la soluzione più comoda ma anche la più rischiosa se arrivate impreparati. Non sapete quanto dista il parcheggio dal terminal e, una volta là, il tariffario potrebbe svuotarvi le tasche. Inoltre dovrete mettere in conto di partire da casa in largo anticipo per raggiungere l’aeroporto e assicurarvi il posto auto.

Il miglior modo per eliminare questi disagi e godersi il viaggio sin dalla partenza è scegliere un servizio semplice, sicuro e garantito. Tre parole alla base della politica di TravelCar, il leader mondiale delle prenotazioni di parcheggi in aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e altre location strategiche per il turismo. La piattaforma online consente ai proprietari di veicoli di prenotare il loro parcheggio al miglior prezzo attraverso una comparazione istantanea delle tariffe. Come un motore di ricerca, la piattaforma propone le migliori soluzioni con un notevole risparmio di costi e tempo.

Il procedimento è intuitivo e in pochi passaggi permette di selezionare il parcheggio che vi è più congeniale: basta inserire data e luogo di partenza (per esempio l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo), l’orario in cui in intendete lasciare l’auto e data e orario di ritorno. In pochi secondi compare una lista di parcheggi partner catalogati per prezzo e per distanza, col preventivo di spesa. A quel punto non vi resta che scegliere in base alla convenienza. A fare la differenza sono i servizi aggiuntivi che Travelcar mette a disposizione attraverso i propri partner. Per accompagnarvi al vostro terminal di partenza in meno di cinque minuti, i parcheggi più distanti propongono il servizio navetta gratuito, attivo ogni 20-30 minuti, a seconda delle zone. Al momento della prenotazione, vi verranno proposte diverse prestazioni aggiuntive, ovvero lavaggio, manutenzione del veicolo, custodia delle chiavi e parcheggio col conducente.

Quest’ultimo è un servizio personalizzato, segno di un’attenzione particolare verso il cliente che viene messo nelle condizioni migliori per pianificare il suo viaggio: un autista designato da Travelcar prenderà il veicolo e lo condurrà al parcheggio. Al ritorno sarà possibile richiedere la consegna direttamente nel punto più comodo, così da risparmiare tempo e fatica. Travelcar è presente in più di 1000 aeroporti, stazioni e parcheggi urbani di 56 paesi nel mondo. In Sicilia è attivo a Palermo, Catania e Messina, aree nevralgiche di spostamenti turistici.

Ma non finisce qui. Gli stessi principi di comodità e convenienza mirati ad abbattere tempi e costi, sono alla base del servizio di autonoleggio, altra soluzione offerta dalla piattaforma. Il meccanismo è lo stesso: il motore di ricerca individuerà le vetture ordinate dal prezzo più basso al prezzo più alto e un’informativa per ogni offerta vi guiderà nella scelta dell’auto da noleggiare. Un servizio clienti attivo in tutte le lingue 24h e 7 giorni su 7 completa un’app pensata per il viaggiatore che vuole partire sereno e senza l’ansia addosso.