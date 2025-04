La Sicilia accelera sul fronte del turismo internazionale e si prepara a rilanciare con una visione nuova e ambiziosa: la “Civiltà del viaggio”. A fare da cornice al rilancio del settore sarà la 27esima edizione di Travelexpo – Borsa Globale dei Turismi, che apre domani, 4 aprile, al CDS Città del Mare di Terrasini e proseguirà fino a domenica 6 aprile.

Con un titolo che guarda oltre i numeri e mette al centro il valore culturale del turismo, l’evento richiama circa 100 operatori italiani e internazionali tra tour operator, compagnie aeree, marittime, ferroviarie, gruppi alberghieri, enti di promozione e agenzie digitali. Un interesse tale che oltre venti realtà sono rimaste fuori per mancanza di spazi espositivi.

Tema dell’edizione 2025: “La civiltà del viaggio fra affermazione e aspirazione”. Un modello che punta su sostenibilità, lentezza, relazioni autentiche e valorizzazione del territorio. “Un cambio di passo necessario – spiega Toti Piscopo, ideatore e patron della manifestazione – che chiama in causa tutto il sistema turistico, a partire dagli operatori siciliani”.

La cerimonia di apertura, in programma domani alle 11, vedrà la partecipazione dell’assessora regionale al Turismo Elvira Amata, della direttrice generale del Dipartimento Turismo Mariella Antinoro, del presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta, dei sindaci di Palermo, Taormina e Terrasini, e dei vertici di Unioncamere, Sicindustria, Confcommercio, Confesercenti.

Nell’occasione saranno presentati la nuova veste grafica di Travelnostop.com e il progetto “EcoTurismo in Comune”, portale digitale pensato per promuovere le opportunità di valorizzazione territoriale nei Comuni siciliani, in sinergia con il Ministero del Turismo, l’assessorato regionale, Anci Sicilia e Sicindustria.

Il pomeriggio entrerà nel vivo alle 15.30 con il confronto tra le Destination Management Organization (DMO) dell’Isola, da “Islands of Sicily” a “Enjoy Barocco”, e la partecipazione del Distretto dell’ospitalità di lusso, nuova realtà nata a Taormina.

Alle 16.30, spazio al dibattito tra le principali associazioni degli agenti di viaggio (Fiavet, Assoviaggi e Maavi) sul tema: “Le categorie turistiche ambasciatori di un nuovo modello”.

Chiude la giornata, alle 17.30, un momento di riflessione sul rapporto tra accoglienza reale e comunicazione digitale. Si terrà infatti la conversazione “La civiltà del viaggio tra mondo reale e mondo digitale”, organizzata nell’ambito dell’assemblea della FED – Federazione editori digitali.

A discuterne, lo studioso di galateo e accoglienza Alberto Presutti e il geografo e project manager Giorgio Andrian, con la partecipazione di Toti Piscopo, amministratore unico di Logos, e Biagio Semilia, presidente di FED.

La Sicilia tra le mete più scelte dagli stranieri

A fare da cornice alla manifestazione, i dati del 2024 che certificano il successo del turismo siciliano. Secondo Bankitalia, lo scorso anno l’Isola ha registrato 5 milioni e 797mila visitatori stranieri, 817mila in più rispetto al 2023, per un totale di 26 milioni e 737mila notti (+4,8 milioni).

La spesa dei turisti stranieri è cresciuta fino a toccare quasi 2,6 miliardi di euro, con un incremento di 441 milioni. Risultati che premiano la strategia dell’allungamento della stagione turistica, fortemente sostenuta da Travelexpo nelle ultime edizioni.

Con questi numeri, la Sicilia si posiziona al settimo posto tra le mete italiane più scelte dagli stranieri, contribuendo in maniera determinante alla crescita complessiva del comparto nazionale.

Travelexpo 2025, con la sua visione culturale e il ricco programma di incontri, si conferma dunque molto più di una fiera: è un laboratorio dove si definiscono le linee guida del turismo siciliano del futuro.