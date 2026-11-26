I “Falchi” della Squadra Mobile hanno arrestato tre persone in tre operazioni distinte, in diverse zone di Palermo. Gli agenti hanno sequestrato quasi 400 grammi di stupefacenti e 1.342 euro in contanti, ritenuti il guadagno dello spaccio.

Via Montesanto: 29 ovuli di eroina in casa

Il primo arresto è avvenuto in via Montesanto. Una pattuglia della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” ha visto un nigeriano di 43 anni cambiare strada all’improvviso appena ha notato gli agenti, come per evitare un controllo. L’atteggiamento ha insospettito i poliziotti, che lo hanno fermato subito.

Nella perquisizione gli agenti hanno trovato 1.027 euro in contanti, in parte nel portafogli e in parte in una busta di cellophane. I controlli sono poi proseguiti a casa dell’uomo, dove la polizia ha trovato un grosso quantitativo di droga: 29 ovuli di eroina per un totale di 313 grammi, un ovulo di cocaina da 11,70 grammi e altre 45 dosi della stessa sostanza, circa 25 grammi. In casa c’era anche diverso materiale per tagliare e confezionare la droga.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Il pedinamento: hashish nella cassetta delle lettere

Il secondo arresto è nato da un pedinamento. I poliziotti hanno riconosciuto in strada un palermitano di 25 anni, già noto per precedenti in materia di stupefacenti, e lo hanno seguito a distanza, senza farsi notare, fino al portone di casa sua.

Convinti che il giovane stesse per rifornirsi, gli agenti sono entrati nell’androne e lo hanno sorpreso mentre armeggiava vicino alla sua cassetta delle lettere. Aveva già in mano due dosi di hashish e nel borsello 285 euro in contanti. Con le chiavi che aveva con sé, i Falchi hanno aperto la cassetta e vi hanno trovato altre 31 dosi di hashish, per 44 grammi in totale.

Il 25enne è stato arrestato e messo ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Sequestrato anche lo scooter con cui era arrivato a casa, che risultava già sottoposto a fermo amministrativo.

Via Maggiore Perni: due dosi di eroina per 30 euro

L’ultimo intervento è stato all’incrocio tra via Francesco Maggiore Perni e corso Tukory. Qui gli agenti hanno sorpreso un altro nigeriano di 43 anni mentre vendeva due involucri di eroina in cambio di 30 euro.

La perquisizione nella sua abitazione ha portato al ritrovamento di altro materiale per tagliare e confezionare le dosi. Anche lui è stato messo agli arresti domiciliari, in attesa della convalida.