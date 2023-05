La pièce teatrale di Orazio Bottiglieri in programma nel weekend

Una scrittrice affermata e dall’illustre passato è in crisi di ispirazione si isola dalla famiglia per ritrovarsi nell’alcol. I suoi fratelli preoccupati per la situazione della sorella tornano a Palermo per capire cosa succede.

Va in scena Tre Fratelli, nuova commedia con testo e regia di Orazio Bottiglieri che debutta nel fine settimana a Palermo. L’appuntamento è sabato 20 maggio, alle 21.15, ed il giorno successivo domenica 21 maggio, alle 18.15, al ReMida – Casa Cultura, in via Filippo Angelitti 32, nella zona di piazza Campolo. Sul palco Rosalba Bologna, Gaspare Sanzo e Patri Franco.

Bottiglieri “Un racconto di emozioni”

Queste le parole dell’autore e regista, Orazio Bottiglieri: “Una storia che rappresenta la forte umanità di una protagonista che rifugia nell’alcol qualsiasi suo problema. Una storia che potrebbe sembrare drammatica e scontata, ma che è, in realtà, un racconto di emozioni che, attraverso un finale particolare e coinvolgente, lascia lo spettatore di stucco”.

La pièce, dunque, tocca con un pizzico di malinconia, un doloroso aspetto che spesso accade alla dipartita dei genitori, il lento disgregarsi del nucleo familiare. Ma l’autore ha tutte le intenzioni di dare speranza alla storia, e il pubblico potrà gustarne gli risvolti inaspettati.

Gli attori in scena per Tre Fratelli

In scena tre attori conosciuti al pubblico palermitano e non solo. Rosalba Bologna (reduce dall’esperienza televisiva in The Good Mothers) interpreta il ruolo della scrittrice in crisi di identità artistica. Gaspare Sanzo (di recente in Raccontando l’Umano) nel ruolo del fratello, il più vicino alla sorella maggiore. Patri Franco (Le donne dicono) nel ruolo della sorella più piccola che per la carriera si allontana dalla famiglia.

La regia è affidata ad Orazio Bottiglieri (autore del testo), aiuto regia Gilda Burgio.

La sinossi

Da anni, ormai, non riesce più a creare un romanzo degno del suo passato. È sola, nascosta tra le mura della sua casa in compagnia dell’alcol. Questa la vita di una scrittrice. Il suo isolamento farà in modo che i suoi fratelli, preoccupati per le sue condizioni, tornino a Palermo per capire cosa succede.

