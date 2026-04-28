Un’occasione preziosa per valorizzare il patrimonio enogastronomico di un territorio ricco di storia e di biodiversità, contribuendo allo sviluppo del turismo locale e al rafforzamento dell’economia produttiva siciliana



In occasione della solenne Festa del Santissimo Crocifisso — una delle feste popolari più antiche d’Italia, nata nel 1657, che torna dopo 14 anni di attesa — il cuore antico di Calatafimi Segesta si accende con la prima edizione del Segesta Food Festival: tre giorni dedicati alla cultura del cibo di qualità in un contesto di straordinaria bellezza storica.





Dal 1 al 3 maggio 2026, Piazza Nicolò Mazara diventerà il palcoscenico di un villaggio del gusto immerso nella storia. Il Segesta Food Festival nasce con una missione precisa: far vivere ai visitatori un’esperienza enogastronomica e culturale, capace di raccontare la storia e l’identità del territorio attraverso i suoi sapori. Prodotti tipici e tradizionali saranno i protagonisti: dalle materie prime dell’entroterra siciliano alle produzioni artigianali locali, ogni stand offre l’opportunità di scoprire e gustare prodotti tipici, in un circuito che valorizza la filiera corta e sostiene i produttori del territorio.





LA FESTA DEL SANTISSIMO CROCIFISSO

La festa religiosa, attiva per quasi quattro secoli, si era interrotta dopo l’edizione del 2012. Quello di quest’anno quindi rappresenta un ritorno straordinario, vissuto con grande partecipazione: il Comune del Trapanese infatti si prepara ad accogliere per l’occasione migliaia di visitatori, tra turisti, expat e comunità locale, richiamati dall’emozione condivisa di una tradizione secolare. Maggiori informazioni sul sito del Comune a questo link: https://www.comune.calatafimisegesta.tp.it/novita/notizie/novita_152.html





La Festa del Santissimo Crocifisso è una delle manifestazioni religiose e popolari più antiche e sentite d’Italia. Le sue origini risalgono al 1657, quando un antico crocifisso ligneo di autore ignoto, custodito nella sagrestia della chiesetta di Santa Caterina d’Alessandria, fu portato per la prima volta in processione: alla sua intercessione erano attribuite numerose guarigioni avvenute in quell’anno, e da allora la devozione della comunità calatafimese verso il Cristo Crocifisso non si è mai spenta.





Come documentato dall’etnologo Giuseppe Pitré, la festa non si è mai svolta ogni anno, ma ogni qualvolta vi fossero abbastanza risorse per organizzarla: ogni dieci anni in origine, ogni cinque a partire dal 1800. Per tre giorni, la popolazione di Calatafimi — divisa per “ceti” (le antiche corporazioni di mestieri) — sfila in processione per le vie della città lanciando confetti, “cucciddati” e fiori, in un rito collettivo che unisce fede, identità e memoria.

Il Segesta Food Festival è ideato e organizzato da Italrent, che cura interamente la realizzazione del villaggio food e ne gestisce ogni aspetto operativo e creativo.

Luogo: Calatafimi Segesta, Piazza Nicolò Mazara

Tipo evento: Altro

Ora: 11:00

Link: https://www.comune.calatafimisegesta.tp.it/novita/notizie/novita_152.html

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