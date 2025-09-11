Tre incendi nel giro di pochi minuti a Partinico: indagini in corso per chiarire la natura degli episodi

Paura nella notte a Partinico dove sette auto hanno preso fuoco in tre zone distinte della città. Non è ancora chiara la motivazione che ha portato alla distruzione di diversi mezzi per le strade del Comune palermitano. Le fiamme, divampate da alcune auto in sosta hanno seminato il panico tra i residenti e richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.







Tre incendi e sette auto in fiamme

I roghi hanno raggiunto anche i primi piani di alcune palazzine, ma al momento non si registrano feriti. La prima segnalazione si è registrata intorno alle 3 del mattino in via Bellini. Venti minuti dopo un secondo incendio ha interessato via Marsala, dove quattro veicoli sono stati avvolti dalle fiamme. L’ultimo episodio si è verificato alle 5.30 in via Palazzolo.

La zona più colpita è stata segnalata via Marsala, dove un’auto è stata completamente divorata dalle fiamme e l’incendio si è esteso rapidamente ai veicoli vicini, raggiungendo persino una palazzina fino al terzo piano. La facciata è rimasta annerita e una colonna di fumo ha avvolto l’area, senza però rendere necessaria l’evacuazione degli abitanti.

Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire la natura degli incendi. Non si esclude l’ipotesi dolosa: si stanno effettuando alcuni accertamenti per risalire ai proprietari delle auto e stabilire se tra i tre episodi possa esserci un collegamento.