Interventi e servizi essenziali per salvaguardare il ruolo sociale dei cittadini in condizione di estrema povertà o senza dimora. Approvata dalla Giunta Comunale la proposta di programmazione delle risorse derivanti dal Fondo Povertà, istituito con la legge di Stabilità del 2016 e indirizzata alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Oltre tre milioni saranno previsti per interventi e servizi a sostegno delle fasce più deboli della città e dell’Area Metropolitana.

Le somme stanziate

Le somme stanziate saranno destinate al servizio di Pronto intervento sociale, finalizzato a garantire una risposta tempestiva di primo contatto, anche attraverso servizi di prossimità e fornitura di beni di prima necessità. E ancora, le risorse finanzieranno gli interventi di Housing First (accompagnamento verso l’autonomia abitativa) e rafforzeranno i servizi di bassa soglia per interventi di natura sociale e socio-assistenziale.

Le parole della Pennino

“Per la prima volta il Comune di Palermo, attraverso il lavoro di questo Assessorato, programma interventi stabili ed armonizza i diversi tasselli di risposta alla povertà estrema – dichiara l’Assessore Comunale alle Politiche Sociosanitarie, Rosi Pennino -. Si tratta di un fondamentale segmento di servizi per garantire i bisogni degli ultimi, con la richiesta dell’atto di delega relativi ai finanziamenti del triennio 2021-2023, grazie al quale questa Amministrazione Comunale risponderà ancora una volta presente alla chiamata a sostegno dei cittadini marginalizzati”.

In arrivo 76 milioni dalla Regione

In arrivo 76,7 milioni di euro, della quota dei servizi del Fondo povertà, destinati ai distretti socio-sanitari per l’implementazione dell’assegno di inclusione. Si tratta di fondi che il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha destinato alla Sicilia per il Piano di attuazione locale (Pal) per l’anno 2022. Il Pal è un modello messo a disposizione dei territori per agevolare la programmazione e la valutazione degli interventi di competenza dei servizi sociali dei Comuni e degli ambiti territoriali in favore dei beneficiari dell’assegno, principalmente in attuazione dei Patti per l’inclusione sociale.