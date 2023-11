Domenica da incubo per molti passeggeri che da Lampedusa dovevano raggiungere Palermo in aereo. Il volo ha riportato oltre tre ore di ritardo all’atterraggio. È accaduto, ieri, 26 novembre, con il volo Lampedusa-Palermo DX1802, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Dat.

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Lampedusa, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 7 e atterrato solamente alle 11.20.

Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città palermitana, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004.

Per contattare ItaliaRimborso e segnalare il volo in ritardo Lampedusa Palermo è possibile farlo segnalando direttamente il disservizio con il form presente nel sito italiarimborso.it.

Tre ore di ritardo per un volo, incubo per i passeggeri Catania-Roma

Giornata da dimenticare per centinaia di passeggeri. Dovevano raggiungere Roma, ma il volo ha oltre tre ore di ritardo all’atterraggio. È accaduto domenica 12 novembre, con il volo Catania-Roma, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Aeroitalia.

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Catania, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 19:05 e atterrato solamente alle 23:07.

Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città romana, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004. Per contattare ItaliaRimborso e segnalare il volo in ritardo Aeroitalia Catania Roma è possibile farlo segnalando direttamente il disservizio con il form presente nel sito italiarimborso.it.

Il risarcimento ad un passeggero Ryanair

La compagnia aerea irlandese Ryanair è stata condannata a risarcire un cliente che non è stato avvertito in tempo della cancellazione del volo. Il passeggero sul volo Palermo Milano Malpensa del 12 settembre del 2022 è stato assistito dall’associazione RimborsamiTu. Secondo la compagnia la cancellazione era stata determinata dallo sciopero dei trasporti aerei, dunque “una circostanza straordinaria idonea ad escludere qualsivoglia responsabilità in capo alla compagnia aerea”. La corte di giustizia europea, ha affermato che lo sciopero del personale aereo non è da considerarsi sempre e comunque una circostanza eccezionale, in quanto non sempre è imprevedibile.