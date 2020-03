Indaga la polizia

Tre rapine sono state messe a segno sabato a Palermo. I rapinatori sono entrati in azione in due supermercati e un negozio di telefonia.

Nel supermercato Carrefour di via Tasca Lanza gli agenti di polizia sono riusciti a bloccare un rapinatore. Un minorenne portato al Malaspina.

Su gli altri due colpi ci sono indagini della polizia. I colpi messi a segno in via Eugenio L’Emiro nel supermercato Paghi Poco e nel negozio Vodafone in via Leonardo da Vinci.

In via Eugenio L’Emiro sono entrati in due armati di coltello e hanno portato via l’incasso.

Mentre in via Leonardo da Vinci un solo giovane ha portato via 20 telefonini Samsung e circa 700 euro dalla cassa.

In tutte e due casi sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sono stati sentiti i testimoni per cercare di risalire ai rapinatori.

Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia.