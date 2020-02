Secondo una prima ricostruzione i tre rapinatori sono entrati a volto coperto e si sono diretti subito verso la cassa. Il titolare e i dipendenti hanno reagito riuscendo a metterli in fuga ma uno dei lavoratori, durante la colluttazione, è stato colpito alla testa con il calcio di una pistola.

Pochi minuti dopo sono intervenute nella zona le volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Raccolti i primi elementi gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini di alcune telecamere e avviato le indagini che presto potrebbero portare gli investigatori sulle tracce della banda.

>Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118 che ha portato il lavoratore ferito all’ospedale Villa Sofia per accertamenti. Per lui, entrato al pronto soccorso in codice giallo, solo tanta rabbia e una ferita lacero-contusa al capo.