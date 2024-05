“Il bando “Più Artigianato” è utile e necessario alle imprese in Sicilia”. Queste le parole dell’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana dopo aver verificato i dati condivisi da Crias rispetto alla misura modificata il sei febbraio scorso.

Rispetto alla data del 30 aprile 2024: sono 1600, le domande pervenute con un trend di oltre 10 domande al giorno. Palermo è la provincia con più richieste: 359. Caltanissetta la minore con le sole 53 domande pervenute. 129milioni sono gli investimenti effettuati dalle imprese.

Le parole dell’assessore Tamajo: “Ottimo lavoro di squadra”

“Al momento prevediamo di concedere alle imprese artigiane siciliane, contributi a fondo perduto per un valore di circa 29milioni di euro. Il governo Schifani continua a tenere alta l’attenzione su tutti i comparti produttivi siciliani, con strumenti di finanziamento delle iniziative imprenditoriali che dimostrano di essere graditi dalle imprese. Ringrazio la Crias che sta svolgendo un ottimo lavoro sia nelle forma e nei tempi. Ringrazio inoltre il suo comitato tecnico regionale, composto da una squadra di bravi professionisti, che lavora con grande entusiasmo. Prova evidente: il trend positivo di questo bando”, ha detto l’assessore regionale Edy Tamajo, parlando anche del lavoro di squadra che ha portato evidenti risultati.

Il ctr Crias è composto da Giuseppe Caponetti (Presidente), Orazio Platania (V.Presidente), Antonino Bertolino, Giuseppe Ciuro e Giuseppe Santoro.

Cos’è il bando “Più artigianato”

Ricordiamo che il bando “più Artigianato” sono agevolazioni destinate alle aziende artigiane operanti in Sicilia che abbiano stipulato con le banche contratti di finanziamento/leasing finanziario per investimenti e spese. La Regione siciliana finanzia le aziende artigiane per abbattere gli interessi fino all’80 per cento del tasso di riferimento alla data della stipula del contratto. A questo si aggiunge un contributo in conto capitale – a fondo perduto – pari al 20 per cento degli investimenti sostenuti. Le risorse disponibili – sino ad esaurimento – per il bando “Più Artigianato” ammontano a circa 38 milioni di euro.

Like this: Like Loading...