il commento dell'assessore falcone

“Formuliamo un plauso a Trenitalia per la scelta di mantenere in vigore tariffe concorrenziali per gli InterCity Notte, malgrado le difficoltà nello sfruttamento commerciale delle vetture dove alle misure di contenimento dell’epidemia da covid-19″.

Lo dichiara l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Siciliana Marco Falcone, a seguito delle novità sui viaggi in treno in sicurezza introdotte da Trenitalia.

“La possibilità di prenotare le cuccette – aggiunge Falcone – da parte di singole persone o gruppi familiari, senza rialzi fuori portata dei biglietti, contribuisce a mantenere il treno accessibile a un’ampia platea di utenti. Per la Sicilia, di fronte alle ristrettezze sui collegamenti aerei di queste settimane, i viaggi degli InterCity rappresentano una fondamentale valvola di sfogo per gli spostamenti dei siciliani, pur con tempistiche che risentono dell’assenza del ponte sullo Stretto“.

Dal 3 giugno scorso sono tornati ad aumentare i treni in Sicilia con sette nuove coppie in più in tutta la Regione, quattro coppie nella tratta Messina-Patti in andata e ritorno e tre in provincia di Trapani. Dal 14 giugno, inoltre, si dovrebbe tornare alla situazione pre-Covid. La Regione Siciliana, Trenitalia e le associazioni dei pendolari siciliani hanno concordato i viaggi aggiuntivi oltre a quelli aggiunti dal 18 maggio.

Sono tornati sui binari i treni nelle linee tra Siracusa e Ragusa, dal 25 maggio sono state ripristinate anche le corse da Modica a Caltanissetta. Sul tratto Palermo-Catania un treno effettua una fermata speciale alla stazione di Bagheria. Da fuori la regione arrivano l’Intercity per Palermo e Catania verso Roma Termini e viceversa. Il ricongiungimento è, come sempre, a Messina.

I passeggeri dei treni a lunga percorrenza vengono sottoposti a misurazione obbligatoria della temperatura nelle stazioni. Nel caso sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi non sarà consentito l’accesso a bordo del treno.

Come ha detto l’assessore Falcone, avere treni frequenti e puntuali è indispensabile in un momento come questo, in cui la Sicilia è isolata dal resto del mondo per quanto riguarda il trasporto aereo, con pochi voli da e per l’isola e costo dei biglietti aerei alle stelle.