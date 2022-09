Dopo la chiusura estiva, dovuta a degli interventi, da domenica 11 settembre la circolazione ferroviaria torna regolare sulle linee siciliane, dopo i lavori estivi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale.

Quali sono le linee interessate

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, ha ultimato nei tempi previsti i lavori – avviati lo scorso 12 giugno – fra Bicocca e Lercara Diramazione (linea Catania-Palermo), fra Lentini Diramazione e Caltagirone (linea Catania-Caltagirone), fra Cinisi e Castelvetrano (linea Palermo-Trapani, via Castelvetrano) e fra Caltanissetta Centrale e Caltanissetta Xirbi.

I lavori

In particolare, RFI ha eseguito lavori connessi al raddoppio dei binari tra Bicocca e Catenanuova e interventi strutturali nella galleria Magazzinazzo fra Bicocca e Lercara Diramazione; interventi di manutenzione straordinaria fra Caltagirone e Lentini Diramazione e lungo le gallerie fra Cinisi e Castelvetrano; attività connesse alla demolizione del cavalcaferrovia Anas fra Caltanissetta Centrale e Caltanissetta Xirbi.

L’accordo e le somme spese

Gli interventi previsti rientrano in un quadro complessivo di investimenti che consentirà di creare le condizioni per conseguire gli obiettivi di miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio, come stabilito nell’ambito dell’Accordo Quadro per i servizi di trasporto pubblico locale sottoscritto fra Regione e RFI lo scorso marzo. Tale scenario, anche grazie agli investimenti previsti dal PNRR, rappresenta un’importante opportunità per creare le condizioni di miglioramento dei collegamenti regionali. Il valore complessivo dell’investimento ammonta a oltre 40 milioni di euro.