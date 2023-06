Con una citazione cinematografica lo abbiamo soprannominato il “treno chiamato desiderio”. Nasce il convoglio che da Palermo va in aeroporto. Un treno in realtà già c’era ma lo usavano in pochi. ferma praticamente ovunque lungo il tragitto dalla città al falcone – Borsellino. Il nuovo convoglio, invece, è dedicato ai viaggiatori che devono prendere un aereo o arrivare in città dopo un volo. Il nuovo convoglio, infatti, non farà fermate intermedie e i tempi di percorrenza saranno paragonabili a quelli degli autobus ma senza dover fare i conti con il traffico e gli inconvenienti che possono accadere in strada

Puntuale alla prima corsa, sperando anche in futuro

Puntuale come soltanto i treni cerimoniali sanno essere, questa mattina alle 10.15 in punto é partito dalla stazione Notarbartolo di Palermo il primo Genio Express, il collegamento veloce tra Palermo e lo scalo aeroportuale Falcone Borsellino. Il treno si chiama così per una intuizione di Alessandro Aricó, assessore regionale alle infrastrutture: “a Roma c’è il Leonardo Express che collega la città con Fiumicino. A Palermo abbiamo voluto dedicare questo vettore a uno dei simboli della città, il Genio”.

Il percorso

Il vettore parte dalla Stazione centrale si ferma soltanto a Notarbartolo e arriva in aeroporto dopo 34 minuti dalla partenza. Sono previsti due collegamenti veloci da Punta Raisi a Palermo, mentre in partenza le corse sono tre. Obiettivo di Genio Express é fornire un servizio efficiente ai turisti e a chi viaggia per lavoro. Alla partenza del primo treno erano presenti Alessandro Arico, il presidente dell’Ars Galvagno, l’assessore Elvira Amata, il vice sindaco di Palermo Carolina Varchi e il presidente di Gesap Totó Burrafato.

A Punta Raisi ad attendere l’arrivo del primo Genio Express c’è il presidente della Regione Renato Schifani, di rientro da Roma dove era stato per impegni istituzionali, e l’ad di Gesap Vito Riggio

L’arrivo al Falcone Borsellino

“Sono sicuro che Genio Express sarà sempre pieno di passeggeri” ecco le ragioni di questo nuovo collegamento dal punto di vista dell’Ad e direttore generale di Trenitalia Luigi Corradi, espresse all’arrivo della prima corsa in aeroporto. Il manager ha ribadito che la Sicilia é al centro delle strategie del gruppo.

Per Vito Riggio “bisogna ringraziare Regione, comune e Trenitalia per aver realizzato un antico sogno, far funzionare il treno all’interno della stazione aeroportuale. Io sono un utilizzatore. Adesso serve il collegamento tra Palermo e Trapani nella logica di un hub aeroportuale”.

Per il Presidente della Regione Renato Schifani “sul sistema trasporti siamo fortemente impegnati ed é importante che alla presidenza di RFI ci sia un esperto di trasporti, e siciliano, come Dario Lo Bosco”.