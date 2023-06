Riggio “Usciti rapidamente dalla crisi”, numeri da record nel maggio 2023

Il consiglio di amministrazione di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio del 2022 – che prossimamente sarà sottoposto al voto dell’assemblea dei soci – con un utile netto di esercizio di 8.566.456. Si tratta del miglior risultato di sempre, quasi un milione in più dell’esercizio precedente (nel 2022 fu di 7.606.410, con il riconoscimento dei ristori statali per i danni subiti dalla pandemia nel primo semestre 2020 per circa 8 milioni).

Patrimonio netto in crescita

Il buono stato di salute della società è messo in evidenza con il dato relativo al patrimonio netto, che ammonta a 89.334.093, sopra di oltre 11 milioni rispetto all’esercizio precedente (78.274.707). Il valore della produzione è pari a 84.575.040 euro (+21 milioni rispetto al 2021). Il reddito ante imposte è di 11.704.851, mentre il risultato netto di 8.566.456 milioni di euro. La differenza tra valore e costo della produzione è di oltre 14 milioni (8,9 milioni nel 2021).

Nel 2022 traffico passeggeri record, raggiunta quota 7.100.000

Gli elementi che hanno portato a un risultato positivo riguardano soprattutto la velocità di ripresa del traffico rispetto alla media nazionale, come pochi altri scali in Italia e all’estero. Il 2022, infatti, è stato l’anno dei record: il traffico passeggeri è aumentato dell’1,4% rispetto al 2019, raggiungendo quota 7.100.000 (il 2019 si è chiuso poco sopra i 7 milioni) di viaggiatori e +1,9% di voli (52.008).

La media dei passeggeri per volo è stata di 136, raggiungendo quella del 2019. Molto bene il traffico internazionale: 27% sul totale passeggeri (quasi 2 milioni). A fronte di ciò, i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono lievitati di quasi il 60% rispetto all’esercizio precedente, mettendo in evidenza la piena ripresa delle attività di sviluppo della gestione aeroportuale che, peraltro, è risultata superiore anche del periodo pre-pandemico (2019), con un incremento del 7,41%. L’Ebitda tocca 20.920.343, superiore di 800 mila euro sul 2021.

Riggio “Usciti dalla crisi più rapidamente di quanto si immaginasse”

“Dopo due anni di sostanziale bilancio negativo a causa della pandemia, l’esercizio 2022 si chiude finalmente in positivo – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap – Siamo usciti dalla crisi più rapidamente di come si immaginava. Un ringraziamento va ai lavoratori di tutti i settori”.

A maggio numeri record per l’aeroporto Falcone Borsellino

Nel frattempo, l’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino continua a macinare numeri da record. A maggio i passeggeri in transito sono stati 774.330, +10% rispetto allo stesso mese del 2022 (704.552) e +18% sul 2019 (656.406).

La media di passeggeri per volo è di 147 contro 141 di maggio 2022. Si registra un balzo in avanti anche per i voli: +5,65% (5.258 movimenti contro 4.977 di maggio 2022).

Maggio è stato il mese con la migliore percentuale di traffico internazionale, che ha inciso per il 32% (247.623) sul totale dei transiti.

In miglioramento anche l’andamento annuale (gennaio-maggio), che totalizza 2.787.759, +13,36% sul 2022 (2.459.257).

Per i movimenti, invece, pur se registrano un recupero, l’andamento segna una flessione del 2%: 19.349 contro 19.754 del 2022.

Infine, il trend positivo registrato negli ultimi mesi fa ben sperare sulle performance di giugno, che dalle prime proiezioni risultano sopra gli 800mila transiti, record assoluto per l’aeroporto di Palermo, con una crescita del 10%.