Di Maria Antonietta Alessi

Domenica scorsa ( 18 gennaio ndr) abbiamo assistito a un evento importante, ma soprattutto storico. Forza Italia ha infatti rappresentato trent’anni di impegno e dedizione per l’Italia e per la Sicilia.

Sono trascorsi trent’anni da quando Forza Italia ha iniziato la sua avventura politica e, nonostante il tempo e i profondi cambiamenti del panorama politico, il partito continua a essere una forza viva e pulsante. Mentre altri movimenti nascono e scompaiono, Forza Italia rimane un punto di riferimento per la gente comune e per i giovani, che trovano nel partito un interlocutore attento e disponibile.

Il segreto di questo successo risiede nella capacità di guardare ai problemi reali delle persone, di ascoltarne le esigenze e di lavorare concretamente per risolverle. Forza Italia non si è mai dimenticata dei cittadini, non ha mai perso di vista l’obiettivo di costruire un futuro migliore per l’Italia e per la Sicilia, distinguendosi per coerenza e determinazione.

Il partito fondato da Silvio Berlusconi continua a rappresentare un faro di speranza per chi crede in un’Italia più giusta e più forte. In questo contesto, la figura dell’onorevole Edy Tamajo è un esempio concreto di come Forza Italia continui a esprimere una classe dirigente capace e profondamente dedita al servizio della comunità.

La sua scelta di rinunciare a un incarico istituzionale all’Unione Europea per continuare a servire la Sicilia è un gesto che testimonia chiaramente passione, senso di responsabilità e attaccamento al territorio.

Forza Italia è un partito che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici e i valori che lo hanno sempre caratterizzato. Edy Tamajo incarna pienamente questi principi, con una particolare attenzione rivolta ai giovani siciliani, affinché possano costruire il proprio futuro nella loro terra e non siano costretti a partire con la valigia in mano verso il Nord.

Un impegno portato avanti con scrupolosità, attenzione e sensibilità, ma anche con umiltà e spesso lontano dai riflettori. Perché, oltre a essere un politico e assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo è anche un padre: un uomo che pensa ai propri figli e ai figli della gente comune, mostrando interesse, ascolto e pazienza, e aiutandoli a credere che con buona volontà, impegno e determinazione sia possibile cambiare le cose senza rinunciare ai propri sogni.



