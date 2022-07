La polemica non si ferma in chiusura degli eventi che ricordano la strage di via D’Amelio. Arriva un secco botta e risposta tra Claudio Fava, candidato alle primarie dei progressisti con la rete Cento Passi, e il Partito Democratico a proposito dell’incontro di stasera nell’atrio di casa Professa in cui interverranno, introdotti da Manlio Mele, anche Andrea Purgatori, Roberto Scarpinato, il procuratore aggiunto Paolo Guido, Stefania Limiti, Sigfrido Ranucci, Stefania Limiti, Pif.

Fava, “Una giornata di silenzio”

“19 luglio, trent’anni dalla strage di via d’Amelio – dice Claudio Fava, candidato alle primarie del centrosinistra in una nota -. Una giornata di silenzio, di rispetto per il dolore sulle molte verità negate, offese, derise. Una giornata senza politica, senza impegni elettorali, senza passerelle. Così avevamo deciso. Cosi faccio io. La Commissione Antimafia sotto la mia presidenza è stata l’unica istituzione politica ad aver lavorato per anni, producendo due relazioni, sull’indecenza del depistaggio. Eppure non sarò a Palermo, non passerò da via D’amelio, non proporrò iniziative per le primarie. Giusto così”.

La polemica per l’incontro sul dibattito sulle stragi

“Poi leggo un volantino. E scopro che stasera a Palermo ci sarà un ricco dibattito sulle stragi, con Pif, Scarpinato, Ranucci… Tra i relatori anche il segretario del PD Barbagallo e la candidata alle primarie Caterina Chinnici. Ne sono dispiaciuto. La scelta, condivisa, di fare un passo di lato in questa giornata alla fine l’ho rispettata solo io. E ne sono felice. C’è un tempo per dire, per far campagna, per essere presenti. E c’è un tempo per farsi da parte. Oggi bisognava farsi da parte. Io l’ho fatto, altri no. Amen.”

Barbagallo a Fava: “No campagna elettorale ma doverosa commemorazione”

“Nessuna iniziativa di campagna elettorale – replica il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, replicando a Claudio Fava . Si tratta di un dibattito in un luogo simbolico con autorevoli relatori su un argomento che tocca tutti. Una doverosa riflessione. Spiace che Claudio faccia polemica in questo giorno”.