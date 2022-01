Resta l'interdizione di nove mesi dall'esercizio di amministratore giudiziario

Revocati gli arresti domiciliari al commercialista palermitano Antonio Lo Mauro è indagato per estorsione, perché avrebbe costretto una consulente fiscale a consegnargli cinquemila euro in contanti e a saldare un debito di altri seimila euro nei confronti di una sua collega.

Lo ha deciso il tribunale della Libertà presieduto da Antonella Pappalardo sul ricorso presentato dagli avvocati di Lo Mauro, Cinzia Calafiore e Massimo Motisi.

Nuove indagini dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria avevano fatto emergere di recente una palese violazione da parte dell’indagato della misura interdittiva dal momento che nonostante le dimissioni dalla carica di coadiutore dell’Agenzia nazionale beni confiscati per la gestione dei beni della procedura Buttitta,

Lo Mauro ha continuato ad amministrare le società confiscate, continuando a mantenere la carica di presidente del consiglio di amministrazione della Cava Consona srl e della Orima Service srl, nonché di consigliere delegato della società cava Giardinello srl e Vallelena srl. Per la procura con la prosecuzione degli incarichi c’era il pericolo di inquinamento probatorio.

Adesso il Tribunale della Libertà ha rimesso in libertà il commercialista e sostituito la misura cautelare nell’interdizione di nove dell’esercizio del pubblico ufficio di amministratore giudiziario, anche in qualità di coadiutore, e del divieto di esercitare, anche di fatto, attività di imprenditore nonché di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di nove mesi. I giudici hanno anche escluso il pericolo di inquinamento delle prove.