educazione ambientale nelle scuole

Troppe auto nei momenti di entrate e uscita degli studenti dalle scuole e una campagna per l’increemento della raccolta differenziata. Sono i temi di un incontro tra l’assessore comunale Giusto Catania e i dirigenti scolastici palermitani. Il vertice si inserisce in un’attività, svolta in sinergia con l’Ufficio scolastico Regionale, che intende potenziare le azioni di educazione ambientale nelle scuole.

Limitazione delle automobili davanti le scuole e campagna per la raccolta differenziata con l’obiettivo di eliminare la plastica: sono queste le due importanti questioni affrontate nel corso dell’incontro, organizzato dall’Ufficio scolastico regionale, tra l’assessore all’Ambiente e Mobilità Giusto Catania e i dirigenti scolastici della città di Palermo. Allo stesso tempo si procederà con azioni concrete per la riduzione del traffico, l’eliminazione delle emissioni inquinanti davanti gli edifici scolastici, la diminuzione della produzione di rifiuti e l’aumento della raccolta differenziata.

“Stiamo lavorando per attuare misure per temperare la pressione veicolare privata ed evitare sacche di inquinamento davanti le scuole – ha affermato Giusto Catania – attueremo delle “buffer zone” per tutelare la salute degli studenti e delle studentesse delle nostre scuole”.