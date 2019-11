Gli assegnatari del primo anno solo 232, il 17% del totale

Dalle prime ore di questa mattina, gli studenti e le studentesse dell’Università degli Studi di Palermo hanno istallato delle tende lungo il Viale delle Scienze, di fronte la sede legale dell’ERSU, organizzando un presidio permanente.

“Siamo studenti e studentesse dell’Università degli Studi di Palermo – afferma Adriana Fascella, studentessa idonea e non assegnataria – molti di noi sono fuorisede richiedenti posto letto e idonei ad ottenerlo (aventi i requisiti di merito e il requisito economico per la concessione dei benefici, cioè ISEE inferiore a 23.508.78 euro). Il 17 Ottobre scorso sono state rese note le graduatorie relative ai primi anni: i richiedenti idonei sono 1103, mentre gli assegnatari solo 232, il 17% del totale. Il 31 Ottobre sono state pubblicate quelle riguardanti gli anni successivi al primo: 927 idonei non assegnatari. Solo il 35,13% dei partecipanti, quindi, è risultato assegnatario. A oggi, l’ERSU, con le risorse di cui dispone, copre a fatica il 26,75% dei richiedenti”.

Dopo settimane di grande fermento – che hanno visto la nascita di un comitato spontaneo di mobilitazione studentesca (CSMS) e assemblee giornaliere fra studenti e studentesse, con l’azione di questa mattina prende avvio il percorso di mobilitazione permanente.

La percentuale di non assegnatari, così come la mancata pubblicazione delle graduatorie relative alle borse di studio, mostrerebbe, secondo gli studenti, la violazione del diritto allo Studio. “Non possiamo stare a guardare mentre sulle nostre vite si consuma questa enorme ingiustizia – dice Youssef Amraoui a nome del Comitato -. Oggi passiamo ai fatti. Le tende saranno la nostra casa per tutto il tempo necessario. Sono il simbolo della nostra volontà di non danneggiare chi viene prima di noi in graduatoria e siamo consapevoli del fatto che arrivano anch’essi da situazioni difficili e della nostra determinazione nel mandare un messaggio: non cascheremo mai nel tranello della guerra tra poveri”. Il Comitato manterrà il presidio finché la situazione non giungerà all’unica soluzione.