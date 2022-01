Una vittoria a sorpresa, nelle altre gare, doppietta di Cintura

Il sole ha fatto da cornice al secondo convegno del 2022 all’ippodromo La Favorita. Sei le corse in programma ieri pomeriggio, con un buon afflusso di pubblico sugli spalti.

La gara clou è stata alla quinta corsa con il premio Grandi Attrici. Gara riservata ai cavalli di 5 anni e oltre sui 1.600 metri. Una corsa che ha premiato la sagacia tattica di Giuseppe Porzio jr che a sorpresa ha trionfato con Asciano.

Partenza favorevole a Zonk di Girifalco

Alla partenza è stato Andrea Buzzitta con Zonk Di Girifalco ad andare al comando, seguito da Ask Me Now, lancio in 13.2 e passaggio davanti alle tribune in 48”6. Al primo chilometro la corsa inizia a infiammarsi, con Zanca che prova a scatenare Zigolo Vgl all’esterno ma che poco prima della curva finale inizia ad andare di galoppo e viene squalificato.

Asciano batte tutti nel finale

Quindi sulla retta si presentano in tre con Asciano che riesce a battere sul palo Ask Me Now, terza piazza per Zonk Di Girifalco.

Nelle altre corse, Natale Cintura fa doppietta

Nelle altre corse da segnalare la performance di Natale Cintura, che trionfa alla terza con Bono Jet e alla quarta si ripete con Bionda De Gleris.

Dalla scorsa giornata è stato istituito il concorso “cavallo più votato” dell’anno, una giuria tecnica sceglierà il cavallo migliore di ogni convegno: la scorsa giornata (7 gennaio) il più votato è stato Caronte Trebì con 7 preferenze.

Si torna in gara il 21 gennaio

La prossima giornata di gare sarà venerdì 21 gennaio. Si comunica che per accedere all’interno dell’ippodromo oltre ad essere muniti del green pass rafforzato, negli spazi interni ed esterni sarà obbligatorio l’uso della mascherina Ffp2 e il rispetto del distanziamento sociale.

I risultati delle sei corse all’ippodromo della Favorita

Di seguito i risultati delle sei corse in programma svolte ieri.

Prima Corsa

1 N. 7 Corrivia Font Ant.Pecoraro 1.17.5

2 N. 5 Celeste Zen

3 N. 4 Cleo Ors

Seconda Corsa

1 N. 11 Dafne Ors A.Buzzitta 1.18.1

2 N. 12 Dafnegal

3 N. 5 Donato

Terza Corsa

1 N. 2 Bono Jet N.Cintura 1.16.5

2 N. 3 Victor Dei Ronchi

3 N. 9 Argokam

Quarta Corsa

1 N. 10 Bionda De Gleris N.Cintura 1.14.6

2 N. 5 Anastasia Grif

3 N. 4 Vincent Amg

Quinta Corsa (Centrale)

1 N. 3 Asciano G.Porzio Jr 1.14

2 N. 5 Ask Me Now

3 N. 6 Zonk Di Girifalco

Sesta Corsa

1 N. 7 Carim E.Ballo 1.18.2

2 N. 10 Concordia

3 N. 3 Colinass