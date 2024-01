L’operazione della polizia del commissariato Brancaccio a Palermo

Gli agenti del Commissariato Brancaccio hanno arrestato un giovane accusato di detenzione e spaccio di droga. In casa in un appartamento in via Ignazio Calona a Palermo nel corso della perquisizione sono stati trovati 89 grammi di marijuana e 90 grammi di hashish già divisa in dosi. Insieme alla droga sono stati sequestrati 1.100 euro. Il gip ha convalidato l’arresto.

Beccato con cocaina e marijuana pronte per la clientela, arrestato pusher

Nel corso delle attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti, gli agenti della squadra mobile hanno effettuato mirata attività di osservazione e controllo nel quartiere San Cristoforo a Catania, all’interno di un’area in cui si aveva il fondato sospetto che vi si trovasse un immobile in cui era stata allestita un’attività di spaccio.

Individuato l’immobile, operatori della sezione criminalità diffusa – i Falchi – l’hanno cinturato, con lo scopo di guadagnarsi utili punti di osservazione per proseguire l’appostamento e per impedire eventuali fughe.

Dopo un’attenta osservazione, gli operatori hanno deciso di entrare nello stabile, al cui interno hanno stabile fermato un 52enne catanese con tutto l’occorrente per svolgere l’illecita cessione di droga. Infatti, adagiati su un tavolino, gli investigatori hanno recuperato diversi involucri di marijuana e di cocaina (del peso di 45 grammi), un’agenda con appunti e la contabilità dell’attività di spaccio, danaro contante nonché materiale per la pesatura ed il confezionamento della droga in dosi.

Considerata la differente tipologia di sostanza rinvenuta, la somma di danaro contante, il materiale utile al confezionamento e la partizione della droga in dosi, l’uomo è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione, ai fini di illecito spaccio, di sostanze stupefacenti. Arresto che è stato convalidato giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania.