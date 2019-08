Operazione antidroga

La Polizia di Stato ha arrestato Danilo Catanzaro, 19 anni palermitano dello Zen, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Proprio nel popolare quartiere palermitano, in un box, era nascosta un chilo e mezzo d marijuana che la Polizia di Stato ha rinvenuto e sequestrato.

In via Costante Girardengo in un magazzino gli agenti delle volanti, del commissariato San Lorenzo e il cane Yndira con i poliziotti dei cinofili hanno trovato il carico di droga.

I vigili del fuoco hanno proceduto al taglio delle cerniere della porta in ferro di ingresso al box. Si è così loro spalancato un ambiente fatto di suppellettili e cianfrusaglie accatastate senza alcun ordine.

A segnalare che il box fosse in realtà un “magazzino della droga”, ancora una volta sarebbe stata “Yndira”: il cane ha infatti puntato dritto ad un sacco in cellophane di colore nero, apparentemente uno dei tanti nel box: dentro 15 buste in cellophane trasparente, ciò che i successivi riscontri della “Scientifica” avrebbero stimato essere 1,5 chilogrammi di marijuana.

Nel corso delle indagini è emerso che il solo ad utilizzare il box fosse stato Catanzaro.

Lo stupefacente è stato sequestrato e ulteriori indagini sono in corso in ordine alla provenienza ed alla destinazione della sostanza rinvenuta e per stabilire se vi fossero altri eventuali partecipanti alla filiera dello spaccio.