Erano arrivati da Palermo a Siracusa con un piano preciso e un copione collaudato, costruito per conquistare la fiducia di un anziano e convincerlo a investire denaro nell’acquisto di presunti preziosi. La truffa è stata messa a segno nel centro storico di Ortigia ai danni di un siracusano di 80 anni. Per il raggiro, tre uomini palermitani di 36, 51 e 76 anni sono ora destinatari di misure cautelari disposte dal gip del Tribunale di Siracusa: uno è stato condotto in carcere, mentre per gli altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Le indagini

L’episodio ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile di Siracusa e del Commissariato di Ortigia ruota attorno a una messinscena studiata nei dettagli. Il primo a entrare in azione sarebbe stato il più giovane del gruppo, che si sarebbe presentato all’anziano come un militare straniero imbarcato su una nave in procinto di ripartire. Una situazione apparentemente urgente: doveva lasciare la città e aveva bisogno di vendere rapidamente alcuni oggetti preziosi.

Il modus operandi

A quel punto sarebbe intervenuto un secondo uomo, con il ruolo di complice e intermediario. Fingendosi un estraneo capitato casualmente nella conversazione, avrebbe manifestato interesse per l’affare, accreditando così la convenienza dell’acquisto. Non solo: si sarebbe detto disposto a partecipare come socio, contribuendo a dissipare i dubbi dell’anziano e a rendere credibile la proposta.

La terza figura avrebbe completato il raggiro. Chiamato in causa dai complici, si sarebbe presentato come un orafo siracusano, apparentemente in grado di valutare i preziosi e confermarne il valore. Una sorta di garanzia costruita ad arte per convincere definitivamente la vittima.

L’anziano, persuaso di trovarsi davanti a un’occasione vantaggiosa, avrebbe quindi consegnato complessivamente 3 mila euro, somma prelevata poco prima presso un istituto di credito.

Le immagini delle telecamere

La denuncia presentata al Commissariato di Ortigia ha fatto scattare le indagini. Gli investigatori hanno ricostruito le diverse fasi dell’azione anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Gli accertamenti hanno consentito di risalire all’identità dei tre presunti responsabili e di raccogliere gli elementi trasmessi all’autorità giudiziaria.

Le misure cautelari sono state eseguite a Palermo nella mattinata di ieri dagli agenti della Polizia di Stato di Siracusa, con il supporto della Squadra Mobile del capoluogo siciliano.