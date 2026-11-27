La Banca d’Italia attiverà un numero dedicato

Le truffe bancarie online e le frodi nei pagamenti digitali rappresentano oggi una delle principali minacce per famiglie, pensionati e risparmiatori. In un contesto in cui l’utilizzo dei servizi bancari digitali cresce costantemente, diventa fondamentale investire nella cultura finanziaria e nella prevenzione, affinché nessun cittadino venga lasciato solo di fronte ai rischi della criminalità informatica. “Le giornate del 25 e 26 novembre promosse dalla Banca d’Italia a Palermo e dedicate alla sicurezza dei pagamenti digitali, alle truffe online e al ruolo dell’Arbitro bancario finanziario, hanno rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, operatori del settore e cittadini, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza su fenomeni che assumono dimensioni sempre più preoccupanti – ha affermato Gabriele Urzi’ segretario provinciale e responsabile salute e sicurezza Fabi Palermo”.

La Banca d’Italia attiverà un numero dedicato a disposizione di clienti e utenti

“Ritengo particolarmente significativa l’attenzione posta sul tema della tempestività degli interventi. Molto spesso, infatti, la differenza tra il buon esito e il danno economico dipende da pochi minuti. Durante un tentativo di truffa o subito dopo averla subita, molti clienti incontrano enormi difficoltà nel contattare con immediatezza la propria banca o l’intermediario finanziario e cio’, spesso, impedisce di bloccare tempestivamente operazioni fraudolente e limitare le conseguenze economiche. Per questo motivo accolgo con grande favore la notizia, annunciata nel corso degli incontri, dell’attivazione da parte della Banca d’Italia, prevista presumibilmente a partire da marzo 2027, di un servizio telefonico dedicato alle problematiche legate alle truffe digitali e alla sicurezza dei pagamenti e gestito da operatori fisici. Si tratta di una iniziativa di grande rilevanza sociale che potrà offrire ai cittadini un punto di riferimento autorevole, facilmente accessibile e immediato nei momenti di maggiore vulnerabilità”.

Scarsa conoscenza dell’arbitro bancario finanziario

“Allo stesso tempo, merita particolare attenzione il ruolo dell’Arbitro Bancario Finanziario, strumento ancora poco conosciuto ma estremamente efficace per la risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari. L’Abf è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Rappresenta un’opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario. In una sala gremita quando è stato chiesto quanti conoscessero l’esistenza dell’Abf meno della metà delle persone ha alzato la mano; pertanto, rafforzarne la conoscenza significa offrire ai consumatori un ulteriore presidio di tutela e trasparenza.”

Necessario un impegno collettivo

“La lotta alle truffe informatiche non può essere demandata esclusivamente alle banche o alle autorità di vigilanza. È necessario un impegno collettivo che coinvolga istituzioni, intermediari finanziari, organizzazioni sindacali, associazioni dei consumatori e cittadini. La sicurezza dei pagamenti digitali è oggi una responsabilità condivisa e la formazione rappresenta il più efficace strumento di prevenzione”.